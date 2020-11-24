Pfizer aşıyı -70 derecede kuru buzla paketlenmiş şişelerde dağıtacak

Eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken Pfizer-BioNTech aşısı için gerekli soğukluk, dünyada sadece kutuplarda bulunuyor. Pfizer-BioNTech, aşısının -70 derece sıcaklıkta tutulması gerektiğini belirterek, aşıyı donmuş olarak küçük şişelerde kuru buzla nakledeceğini açıkladı.



Pfizer, -70 derecede taşınması ve depolanması gereken aşının ABD ve Avrupa’da birden fazla tesiste üretileceğini, üretilen ilk dozları ise anlaşma yaptıkları devletlerin belirlediği aşı merkezlerine ‘dondurulmuş’ olarak göndereceklerini duyurdu. Aşıyı ‘kuru buz’ kullanarak özel tasarlanmış termal nakliyecilerle 10 gün içinde istenilen noktaya taşıyabileceklerini açıklayan Pfizer, her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını ise GPS özellikli cihazlarla takip edecek.



Aşıyı alan ülkeler nasıl depolayacak



Pfizer, dondurulmuş aşıyı alan ülkelerin aşıyı üç seçenekle depolaması gerektiğine dikkat çekti. İlk olarak ticari satılan ve raf ömrünü altı aya kadar uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların aşıyı saklamak için ideal olduğu belirtilirken, bir diğer seçenek ise hastanelerde yaygın olarak bulunan soğutma ünitelerinde aşı, 2 ile 8 °C sıcaklıktaki buzdolabında beş gün saklanabilecek.



Aşı kullanım noktaları için aşının depolanma seçeneklerinden üçüncüsü ise Pfizer termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi olarak ifade edildi. Aşıların bulunduğu ‘termal nakliyeciler’, 15 güne kadar depolama için kuru buzla yeniden doldurularak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak. Pfizer termal nakliyecisinde 15 gün depolandıktan sonra aşılama merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün olmak üzere ‘beş gün’ daha 2-8 ° C saklama yerlerinde depolayabilecek.