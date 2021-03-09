  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Pfizer aşısının verileri hackerlar tarafından çalındı!
Korona Virüs

Pfizer aşısının verileri hackerlar tarafından çalındı!

Rus ve Çinli bilgisayar korsanları, Avrupa İlaç Ajansı’ndan koronavirüs aşıları ve Pfizer BioNTech aşısı ile ilgili bazı verileri çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:54:00 -
Pfizer aşısının verileri hackerlar tarafından çalındı!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçtiğimiz yılın sonunda bir siber saldırıya uğramıştı. Hollanda gazetesi De Volkskrant'ın haberine göre saldırının arkasından Rus ve Çinli bilgisayar korsanları çıktı. Hackerların koronavirüs aşılarına ilişkin verileri çalmak için böyle bir girişimde bulundukları belirtiliyor.

Bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz Aralık ayında birkaç EMA çalışanına kötü amaçlı yazılım içeren e-posta gönderdikleri ve bu sayede kurumun iç ağlarına erişim sağlamayı başardıkları ifade ediliyor. Bir aylık süre zarfında hackerlar ağ üzerinden Avrupa ülkelerindeki aşılama stratejisiyle ilgili birçok bilgi topladı.

Pfizer-BioNTech verileri de çalındı

Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısıyla ilgili belgeleri de çaldıkları bildiriliyor. Söz konusu bilgiler şu anda Pfizer ve Moderna aşıları dahil olmak üzere batılı aşıların itibarını zedelemek ve Rusların Sputnik V aşısını daha rekabetçi hale getirmek için başlatılan dezenformasyon kampanyasında kullanılıyor.

Dünya genelindeki bir çok ülke, Rusların koronavirüs aşısına güvenmiyor. Bu nedenle Putin'in ekibinin Sputnik V aşısına olan güveni artırmak için aktif bir propaganda kampanyası yürüttüğü söyleniyor. Rus istihbaratının başta Pfizer-BioNTech olmak üzere batılı Covid-19 aşılarının itibarını sarsmaya yönelik yanıltıcı bilgiler yaydığına yönelik doneler var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Gündem

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın dindarlara kan kusturan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ge..
Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar
Dünya

Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar

Kongo'da altın yatakları keşfini duyan Kongolu köylüler altın toplamak için bölgeye akın etti. Elleriyle ve kürekle altını çıkarmaya alışan ..
Doğu Akdeniz'de yeni denge kuruluyor! Sisi talimat verdi: Türkiye ile ilgili...
Gündem

Doğu Akdeniz'de yeni denge kuruluyor! Sisi talimat verdi: Türkiye ile ilgili...

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, krizlere rağmen Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğinin ortaya çıktığın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay