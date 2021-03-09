Pfizer aşısının verileri hackerlar tarafından çalındı!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçtiğimiz yılın sonunda bir siber saldırıya uğramıştı. Hollanda gazetesi De Volkskrant'ın haberine göre saldırının arkasından Rus ve Çinli bilgisayar korsanları çıktı. Hackerların koronavirüs aşılarına ilişkin verileri çalmak için böyle bir girişimde bulundukları belirtiliyor.

Bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz Aralık ayında birkaç EMA çalışanına kötü amaçlı yazılım içeren e-posta gönderdikleri ve bu sayede kurumun iç ağlarına erişim sağlamayı başardıkları ifade ediliyor. Bir aylık süre zarfında hackerlar ağ üzerinden Avrupa ülkelerindeki aşılama stratejisiyle ilgili birçok bilgi topladı.

Pfizer-BioNTech verileri de çalındı

Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısıyla ilgili belgeleri de çaldıkları bildiriliyor. Söz konusu bilgiler şu anda Pfizer ve Moderna aşıları dahil olmak üzere batılı aşıların itibarını zedelemek ve Rusların Sputnik V aşısını daha rekabetçi hale getirmek için başlatılan dezenformasyon kampanyasında kullanılıyor.

Dünya genelindeki bir çok ülke, Rusların koronavirüs aşısına güvenmiyor. Bu nedenle Putin'in ekibinin Sputnik V aşısına olan güveni artırmak için aktif bir propaganda kampanyası yürüttüğü söyleniyor. Rus istihbaratının başta Pfizer-BioNTech olmak üzere batılı Covid-19 aşılarının itibarını sarsmaya yönelik yanıltıcı bilgiler yaydığına yönelik doneler var.