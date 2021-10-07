Pfizer aşı etkinliğini yeni test edecek

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ederken diğer yandan aşı etkinliği ve koruyuculuk düzeyi konusunda birçok tartışma gündemde.

Şubat ayında Çin'in Coronovac aşısı, Brezilya’nın Sao Paolo eyaletinde 45 bin kişinin yaşadığı kasabada başlatılan araştırma kapsamında, 30 bin kişiye yapıldı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer de aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya’nın güney kasabalarından biri olan Toledo’da yeni bir çalışma gerçekleştirecek.

Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak.

Pfizer’in açıklamasında, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra koronavirüsün gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.