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PFDK'dan kulüplere ağır fatura! Yıldız futbolcu men cezası aldı

PFDK, başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulübe çeşitli cezalar uygulanmasına hükmetti.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:12
PFDK'dan kulüplere ağır fatura! Yıldız futbolcu men cezası aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.

PFDK, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçında hakemle yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado 1 maç men cezası aldı.

PFDK tarafından açıklanan kararlar şu şekilde:

"1- MKE Ankaragücü Kulübünün, 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - KasımpaşaSüper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON 301, 302, 304, GÜNEY KALE ARKASI 203, 204, 205, KAPALI SOL 101, 102, KAPALI SAĞ 104 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 09.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 08.02.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, 08.02.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Soldado'ya 1 maç men cezası

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Roberto Soldado Rillo'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 10.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 120, 121 ve KUZEY TRİBÜN 106, 107 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 10.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419 ve 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor'un, 09.02.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Antalyaspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 10.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe- Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:12
  1. Malatya
  2. Antalya
  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
  4. Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado
  5. PFDK
  6. MKE Ankaragücü
  7. Kasımpaşa
  8. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu
  9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü
  10. Medipol Başakşehir
  11. İstikbal Mobilya Kayserispor
  12. Fenerbahçe
  13. Roberto Soldado Rillo
  14. sportmenliğe aykırı hareket
  15. Galatasaray
  16. Trabzonspor
  17. Çaykur Rizespor
  18. Atiker Konyaspor
  19. Göztepe
  20. Aytemiz Alanyaspor

YORUM YAZ

  • İsmail ulaş İsmail ulaş 40 dk önce
    Paralar toplanacakve luceye tazminat odenecek
  • Abdullah.Abdullah.58 dk önce
    Doğrudan kırmızı karta en az 2 maç ceza veriliyor ama Türkiye ligi olduğu için bu karara hiç şaşırmadım.

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