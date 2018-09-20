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PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a flaş ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçe'ye, Atiker Konyaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle 20 bin TL para cezası verirken, Trabzonspor'a ise Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:01
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a flaş ceza!

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;

"1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:01
  1. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  2. PFDK
  3. Kararlar açıklandı
  4. Fenerbahçe
  5. Trabzonspor
  6. Para cezası
  7. Süper Lig

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