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PFDK'dan Cimbom'a cezayı kesti

PFDK, Süper Kupa maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a para cezası verdi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:04
PFDK'dan Cimbom'a cezayı kesti

 

PFDK, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:04
  1. Galatasaray
  2. PFDK
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  4. açıklama

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