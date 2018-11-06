PFDK sevki sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

"30 milyon Galatasaraylıyı unutmamalı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından disiplin sevklerini açıkladı. 2-2 sona eren derbinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yönelik ifadeleri nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer aldı. Sevk kararlarının açıklanmasının ardından Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Fatih Terim'in mesajı şu şekilde:

"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı-kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."