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'Pezevenk'in son yazdığı kitaba tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdıran Müjdat Gezen’in yeni kitabı 'Haddini bil'e sosyal medyadan tepki yağdı.

22 Ocak 2019 Salı 16:25
'Pezevenk'in son yazdığı kitaba tepki yağıyor

Müjdat Gezen, Metin Akpınar ile birlikte yargılandıkları davaya ilişkin olarak bir kitap yazdı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan "Haddini Bil" isimli kitap, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yayınevinin Twitter hesabından paylaşıldı

Kitap, yayınevinin Twitter hesabında "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor" ifadesiyle tanıtıldı.

Tepki yağdı

Yayın evinin Twitter'dan paylaşım yapmasının ardından birçok kullanıcı gönderinin altına yorumda bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı’na hakaret etti

Her defasında demokrasiden ve özgürlükten dem vuran Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte Halk TV’de katıldığı programda seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ölüm tehditleri yağdırmış ve ‘haddini bil’ diyerek büyük bir küstahlık örneği sergilemişti. Bunun üzerine harekete geçen yargı, Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatmıştı.

'Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Gezen ve Akpınar, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade vermiş ve yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla serbest bırakılmışlardı.

'Pezevenk' diyerek küfür etmişti

Ağzı bozuk olan Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıllarda yine katıldığı bir televizyon programında devlet yöneticilerine karşı, "pezevenk" diye alenen küfür etmişti. Gezen sorulduğunda da "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:25
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