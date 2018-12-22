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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve oynadığı filmin reklamını yapmaya çalışan sözde sanatçı Metin Akpınar, Halk TV’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanca saldırdı, kinlerini kustu!.. İki isim de Erdoğan’a hadsiz sözlerle yüklendi. Metin Akpınar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açık açık ölümle tehdit ederek teröristleri aratmadı!..

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:51

Tetikçi Halk TV’de düzenli olarak hükümete saldıran Uğur Dündar, dün ‘pezevenk’ Müjdat Gezen ve Metin Akpınarı konuk etti.

Erdoğan’a “had bildiren” hadsiz!

Yeşilçam’ın darbukatör Baryam’ı, Türkiye’de özellikle AK Partili isimlere söylediği hadsiz sözlerle gündeme gelen ‘pezevenk’ Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.” dedi. Hadsiz çıkışlarıyla gündemde kalmaya çalışan silik bir ismin, Erdoğan’a kendince “had bildirmesi” akl-ı selîm kesimi güldürdü.

Akpınar’ın küstahlığı “yok artık” dedirtti

Türkiye, AK Parti’den sonra demokrasi devrimi yaptı. Türkiye’yi daha demokratik bir düzene sokmaya çalışan AK Parti, darbe girişiminde dahi “söz milletindir” diyerek düşmanı savurdu. Öyle ki, 24 Haziran’da, seçime katılım oranı yüzde 88’e ulaştı ve Türkiye Avrupa rekoru kırdı. Tüm bunlara rağmen akıl tutulması yaşayan Metin Akpınar, Türkiye’de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etti. Akpınar, “Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler.” diyerek adeta teröristleri aratmadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:51
  1. Halk TV
  2. Müjdat Gezen
  3. Uğur Dündar
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Metin Akpınar
  6. AK Parti
  7. Demokrasi
  8. tehdit

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