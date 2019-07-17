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Peynir saklamada doğru yöntem

Türk yemek kültürünün en önemli besinlerinden olan peynir için doğru saklama ve yıkama tüyosu verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Peynir saklamada doğru yöntem

Türk yemek kültürünün en önemli besinlerinden olan peynir için doğru saklama ve yıkama tüyosu verildi. Peynir üreticisi Hakan Şen,“Peyniri buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek en doğru yaklaşımdır” dedi.


Peynirde doğru saklama ve tuzundan arındırma teknikleri sıralandı. Akçalar Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şen, “Peyniri lezzetli kılan sadece sütün kalitesi değil aynı zamanda doğal maya kullanımıdır” diyerek “Kendi soframızda yemeyeceğimiz hiçbir ürünü satmayız” dedi.


Peynir ile ilgili doğru bildiğimiz yanlış gerçekler


Hakan Şen, “Her sabah sofraların vazgeçilmezlerinden olan peynir ile ilgili aslında doğru olarak bilinen ama yanlış olan gerçekleri öğrenmemizde yarar var. Peynir saklama kabında hiçbir zaman saklanmaz. Çünkü saklama kabının içindeki hava peyniri dolapta olsa dahi bozmaya yeterlidir. Buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek ise en doğru yaklaşımdır.


Çeşme suyu ile yıkamayın


Peynirin tuzunu çıkarmak için çeşme suyu ile yıkamak yanlıştır. Süt ile peyniri bir kapta beklettiğimizde peynirin damak tadınız bozmadan doğal bir şekilde tuzunun çıktığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.


“Büyükşehirlerde artık eski lezzeti aranıyor”


Ürettikleri peynirlerde doğallık olgusu üzerinde hassas bir şekilde duruklarından bahsedenŞen, “Eski tarihimizde her zaman kullanılan olan şirden mayası ile yapmış olduğumuz peynirlerimiz eski günleri yâd eden müşterimiz için vazgeçilmezlerimiz arasında yerini alıyor. Gıda sektöründe hijyen, lezzet ve kalite ayrılmaz bir bütündür. Yıllardır hizmet politikamızdan hiçbir zaman ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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