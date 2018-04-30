Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Berat Kandili coşkusu

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim’in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl’ü de gezerek dua etti.