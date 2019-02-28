Devşirme vekil, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden ahlaksızı savundu

Hollanda'da bir ortaokulda, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden bir öğretmen açığa alındı. Okul yönetimi öğretmenin yaptığı skandal açıklamalarından dolayı açığa alındığını duyurdu.

Hollanda'da bu karar, siyasette tartışmalara yol açtı. Başta hükümet ortakları olmak üzere, meclisteki bazı partiler, eğitmenin açığa alınmasını "düşünce özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirdi.

PKK sevici Türk kökenli vekil karşı çıktı

Türkiye'nin Ermeni soykırmı yaptığını kabul eden ve PKK sempatisi ile bilinen VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz, teknik eğitmenin açığa alınmasını "saçmalık" olarak değerlendirdi. Türkiye kökenli milletvekili, Twitter mesajında şunları dile getirdi:

"Hangi yasa ya da kurala göre bir öğretmen, bir peygamber hakkında eleştiri yapamaz? Bir öğretmen neden 'Muhammed'e hakaret ettiği için' açığa alındı? Saçmalık bu. Ve çocuklara özgürlük hakkında bir şeyler öğretme konusunda büyük bir fırsat kaçırıldı."