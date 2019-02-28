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Devşirme vekil, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden ahlaksızı savundu

Hollanda'da sözde Türk kökenli devşirme vekil Dilan Yeşilgöz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e hakaret ettiği için açığa alınan ahlaksız öğretmene sahip çıktı.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:24
Devşirme vekil, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden ahlaksızı savundu

Hollanda'da bir ortaokulda, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden bir öğretmen açığa alındı. Okul yönetimi öğretmenin yaptığı skandal açıklamalarından dolayı açığa alındığını duyurdu.

Hollanda'da bu karar, siyasette tartışmalara yol açtı. Başta hükümet ortakları olmak üzere, meclisteki bazı partiler, eğitmenin açığa alınmasını "düşünce özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirdi.

PKK sevici Türk kökenli vekil karşı çıktı

Türkiye'nin Ermeni soykırmı yaptığını kabul eden ve PKK sempatisi ile bilinen VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz, teknik eğitmenin açığa alınmasını "saçmalık" olarak değerlendirdi. Türkiye kökenli milletvekili, Twitter mesajında şunları dile getirdi:

"Hangi yasa ya da kurala göre bir öğretmen, bir peygamber hakkında eleştiri yapamaz? Bir öğretmen neden 'Muhammed'e hakaret ettiği için' açığa alındı? Saçmalık bu. Ve çocuklara özgürlük hakkında bir şeyler öğretme konusunda büyük bir fırsat kaçırıldı."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 07:24
  1. hakaret
  2. Dilan Yeşilgöz
  3. Hz. Muhammed

YORUM YAZ

  • BaybarsBaybars38 dk önce
    Yutdisindaki soze turk siyasetcilerin hepsi kasitli olarak pkk ve turkiye karsiti alevi solculardan seciliyor turkce ogretmenleri bile bunlardan seciliyor
  • meçulmeçul40 dk önce
    şıllık.....
  • şenay doğan şenay doğan 45 dk önce
    peygamber efendimizin ayna olma özelliği vardır herkes onda kendisini görür allaha emanet olun
  • fahrifahri1 sa önce
    Evet, bu dünyada özgürsünüz ama Yüce Allah vermiş bu özgürlüğü, siz yine buna güvenip de ahkam kesip büyüklük taslıyorsunuz, ancak bekleyin! Biz de sizinle birlikte beklemekteyiz!

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