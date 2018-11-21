"Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı

MALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmetlerinden birisi, gençlerimizin bir araya geldiği, doğru kanallar ve kaynaklardan beslendiği, birbirleriyle konuşup hemhal olduğu bu özel mekanları oluşturarak arttırmaktır." dedi.

Malatya Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansında konuşan Kurt, Hazreti Muhammed'in gençlere Allah inancını aşıladığını belirterek şöyle devam etti:

"Peygamberimiz, gençlere özel zaman ayırmış, mekanlar tahsis etmiş. Burada imam hatipli öğretmenlerimiz var, başta Sayın Valimiz olmak üzere kıymetli yöneticilerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmetlerinden birisi gençlerimizin bir araya geldiği, doğru kanallar ve kaynaklardan beslendiği, birbirleriyle konuşup hemhal olduğu bu özel mekanları oluşturarak arttırmaktır. İmamlarımızın her birinin, Kur'an kursu hocalarımızın hepsinin Peygamberimiz gibi özel olarak takip ettiği gençleri olmalıdır."

Malatya Valisi Aydın Baruş da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in tüm insanlar için haberci ve müjdeleyici olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

Hazreti Muhammed'in hayatının, insanlığa aktardığı ilkelerin ve hayat prensiplerinin tüm insanlık için bir rehber olduğunu vurgulayan Baruş, İslam Peygamberinin aktardığı değerlere en fazla Türk milletinin sahip çıktığını dile getirdi.

Baruş, değerlerin korunması için milletin canını ortaya koyduğunun altını çizerek "Milletimiz, tarih boyuncu kurduğu medeniyetlerde, Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu değerleri ve Kur'an'ı kendisine temel unsur almıştır. Çocuklarının hamurunu korumuş, tüm dünyaya hak ve adaleti götürmenin mücadelesini vermiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve Kurt, hafta kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Konferansa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.