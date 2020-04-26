Peygambere mutlak itaat

Hz. Peygamber’in sünnetine uymamız gerektiği Allah Teala tarafından da çok kesin ifadelerle emredilmiştir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de çok sayıda ayette “Allah’a ve Peygambere itaat ediniz” buyurarak Peygambere nasıl ve ne derece bağlanmamız gerektiğini açıkça göstermiştir.

İşte RABBİMİZİN bizlere Peygamberine mutlak itaat göstermemizi emreden ayetleri:

l Âl-İ İmrân/31. Ayet:

Ey Peygamber de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki; Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın.

l Âl-i İmrân/32. Ayet:

Ey Peygamber de ki: Allah’a ve Peygamber’e itâat ediniz. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki Allah kâfirleri sevmez.

l Âl-i İmrân/132. Ayet:

Allah’a ve Peygamberlere itâat ediniz, umulur ki rahmet olunursunuz.

l Haşr/7. Ayet:

Peygamber size neyi getirmişse onu alın, neyi yasaklamışsa ondan sakının.

l Nisâ / 13. Ayet:

İşte bunlar Allah’ın belirlediği sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederse Allah onu, içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur.

l Nisâ / 14. Ayet:

Kim de Allah’a ve Peygamberi’ne isyân eder ve O’nun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için zelîl ve perişan eden bir azap vardır.

l Nisâ / 69. Ayet:

Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!

l Nisâ / 80. Ayet:

Peygamber’e itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse aldırma! Çünkü biz seni, onların üzerine bekçi olarak göndermedik.

l Mâide / 92. Ayet:

Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve onlara itaatsizlikten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir.

l Enfâl / 20. Ayet:

Ey iman edenler! Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Söylediklerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!

l Nûr / 52. Ayet:

Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar ebedî başarı ve mutluluğa erenlerin tâ kendileridir.

l Nûr / 54. Ayet:

De ki: “Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin. Eğer itaatten yüz çevirecek olursanız şunu bilin ki, Peygamber kendi vazîfesinden, siz de kendi vazîfenizden sorumlu tutulacaksınız. Şu kadar ki, ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamber’e düşen, Allah’ın emirlerini apaçık bir şekilde tebliğ etmektir.

l Ahzâb / 36. Ayet:

Allah ve Rasûlü bir meselede kesin ve bağlayıcı bir hüküm verdiği zaman, mü’min erkek veya mü’min kadının, kendileriyle alakalı o meselede başka bir tercihte bulunma hakkı yoktur. Kim Allah ve Rasûlü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.

l Muhammed / 33. Ayet:

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin de sakın amellerinizi boşa çıkarmayın!

l Fetih / 17. Ayet:

Savaşa katılmama hususunda köre günah yoktur, topala günah yoktur, hastaya da günah yoktur. Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kim de yüz çevirirse onu da can yakıcı bir azapla cezalandıracaktır.

l Hucurât / 14. Ayet:

Bedevîler: “İman ettik” dediler. De ki: “Siz henüz iman etmediniz. Fakat “biz, sadece boyun eğdik” deyin. Çünkü iman henüz tam olarak kalplerinize yerleşmemiştir. Eğer Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederseniz, Allah sizin amellerinizden hiçbir şeyi boşa çıkarmayacaktır. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.

l Teğabün / 12. Ayet:

Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin. Şâyet yüz çevirecek olursanız bunun zararı sizedir. Çünkü Peygamberimiz’e düşen Allah’ın buyruklarını açıkça bildirmekten ibarettir.

l Ahzab/56.Ayet:

Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.

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Görüldüğü gibi bu âyetlerde, Rasûlullah (sav)’e itâat, Allah’a (c.c.) itâat ile birlikte emredilmiş, hatta Peygamber (sav)’e itâatin Allah’a (c.c.) itâat demek olduğu açıkça belirtilmiştir.

Rasûlullah (sav) Sünnet konusunda 1400 yıl önce bakınız bugünlere nasıl işaret etmiş:

“Şunu kesin olarak biliniz ki, bana Kur’ân ve onunla beraber onun bir benzeri (sünnet) daha verilmiştir. Karnı tok bir halde rahat koltuğuna oturarak; ‘Şu Kur’an’a sarılın; O’nda neyi helâl görürseniz onu helâl, neyi haram görürseniz onu da haram kabul ediniz’ diyecek bazı kimseler gelmesi yakındır. Şüphesiz ki, Allah Rasûlünün haram kıldığı şey de Allah’ın haram kıldığı gibidir.”

l (Ebû Davûd, İbni Mace)

Efendimiz (sav) sünnetini küçümseyip dinden ayırmak isteyenlere karşı Müslümanları böyle uyarmış ve dinin sünnetsiz düşünülemeyeceğini vurgulamıştır.