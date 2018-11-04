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Peygambere hakaret eden 'Bibi'ye Avrupa'dan destek!

Pakistan’da, dine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında idam kararı çıkan ve ardından iptal edilen Asia Bibi'ye Belçika'dan destek geldi. Belçikalı milletvekili Peter Luykx, Asia Bibi için sığınma hakkı verilmesini yönünde çağrıda bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 20:43
Peygambere hakaret eden 'Bibi'ye Avrupa'dan destek!

Belçikalı milletvekili Peter Luykx, Pakistan Yüksek Mahkemesinin idam kararını iptal ettiği Asia Bibi için iltica hakkı talep etti.

Pakistan’da dine hakaretten idama mahkum edilen kadın Asia Bibi’nin cezasının iptal edilmesinden sonra ülke genelinde protestolar düzenlenirken Avrupa’dan olumlu tepkiler geliyor. Asia Bibi’nin beraat etmesine Belçika’nın en büyük siyasi partisi olan N-VA (Yeni Milliyetçi İttifak) Partisi’nden de destek geldi. N-VA Partili Milletvekili Peter Luykx, Asia Bibi’ye sığınma hakkı verilmesi çağrısında bulunarak, “Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir an önce harekete geçmelidir” dedi.

“Pakistanlı Hıristiyan Asia Bibi ve ailesini de sahip çıkmalıyız”

Geçtiğimiz yıl Belçika hükumeti inançlarından dolayı sürgüne gönderilen ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalanlara sığınma hakkı tanıyan yasayı kabul etmişti. Bu yasa çerçevesinde Suriye’deki Hıristiyanlar özel bir uçakla Belçika’ya getirilerek sığınma hakkı tanınmıştı. N-VA’lı Luykx, yasayı hatırlatarak, “Pakistanlı Hıristiyan Asia Bibi ve ailesini de sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 20:43
  1. Pakistan
  2. Asia Bibi
  3. Belçika

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