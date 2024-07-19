'Peygamber ve çocuk'

Mahallemin camiinde öğle namazını kıldırıyordum. Namazdan sonra cami cemaatinden yaşlılarımızdan biri camiye gelen çocuklardan birinin babasına çocuk ses yaptığından dolayı bu çocuğun günahı senindir. Çocukları camiye getirmeyin dedi.

Ben de peygamber ve çocuğu yazmayı arzu ettim.

Peygamberimiz zamanında çocuklar her zaman camide olduklarını görmekteyiz. Camiye geliyorlar namaz kılıyorlar ve oyun oynamaktaydılar. Peygamberimiz kendilerine bir ses bile etmiyordu. Çocuklar özgürce camiye gelip camide vakit geçirebiliyorlardı.

Hadislere baktığımız zaman hadislerde cami ve çocukları görebiliyoruz.

“Peygamberimiz birgün camide namaz kıldırırken arkadaşlarından birinin çocuğu mescide gelip safların arasından geçip Peygamberimizin yanına kadar gelip Peygamberimizin bacak aralarından geçip saflar arasında dolaşırken Peygamberimiz kendisine bir şey dahi dememiştir.”

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“Birgün torunu Hüseyin mescide gelip safları geçip cemaatle namaz kılarken Peygamberimizin sırtına çıkar. Peygamberimiz yaklaşık yarım saat secdeyi uzatır. Namazdan sonra arkadaşları Ey Allah’ın resulü! Namazda rahatsızlandınız mı ya da sizlere ayet mi geldi diye sorduklarında Peygamberimiz yok ne rahatsızlandım ne de bana vahiy geldi. Sadece torunum Hüseyin gelip sırtıma çıktı. Düşüp bir tarafını incitmesin diye namazı uzattım” demişlerdir.

“Peygamberimiz birgün cuma günü hutbe okurken mescide torunu girer. Peygamberimiz minberden inerek torununu kucağına alır ve öylece hutbeyi okumaya devam eder.”

Buradan anlıyoruz ki Peygamberimiz mescitte çocuklar mescide alışsınlar diye onları camiye çağırmış ve cami kültürünü öğrensinler diye gayret etmişlerdir. Bizler de aynen Peygamberimizin yaptıkları gibi çocuklarımızı camiye çağırıp cami kültürünü öğrensinler diye gayret etmemiz lazım gelmektedir.

Bakınız günümüzde insanlarımız camiye gelmemektedir. Bundan dolayı camilerimizde birkaç kişiyle namaz kılmaktayız. O birkaç kişinin yaşı ilerlemiştir. Bundan dolayı çocuklarımızı camilere getirmemiz lazım gelmektedir. Çocuklarımız camilere gelsin camilerde oyun oynasınlar saf olsunlar cami kültürünü öğrensinler.

Tüm bu argümanların neticesi olarak sene sonu cami faaliyetleri doğrultusunda yaz Kur’an kurslarına çocuklarınızı gönderin. Çocuklarımız camilere gelsinler ders yapsınlar oyun oynasınlar camilerimizde vakit geçirsinler.

Camilerimizdeki bu bir buçuk aylık faaliyetler yeterli olmasa bile çocuklarımıza cami kültürünü öğretmek için önemlidir derim. Bundan dolayı küçük büyük kız erkek demeden çocuklarınızı torunlarınızı camilere gönderin. İnşaallah bu kısa sürede çocuklarımız camiyi tanıyacaklar ve camide saf olmanın önemini kavrayacaklardır. Nasipse inşallah bugün camiye oyun için gelen çocuk cami kültürünü aldığından dolayı yarın büyüdüğünde camiye saf olacaktır.

Cami görevlilerimiz güler yüzleriyle tatlı dilleriyle çocuklarınıza cami kültürünü ve güzel dinimiz İslam’la ilgili yeterli derece bilgi vermeye çalışmaktadırlar. Tam manasıyla olmasa bile çocuklarımız cami kültürünü alacaklarından yine de bu kısa süre eğitim faaliyetleri önemlidir. Bakınız Hıristiyanlar çocuklarını kiliseye, Yahudiler sinagoga getirerek kendi dinlerini sevdirmeye çalışmaktadırlar. Bizler de çocuklarımızı camiye getirerek çocuklarımıza cami kültürünü namazı sevdirmeye çalışmamız anne baba olarak görevlerimiz arasındadır.

Eğer anne baba ve cami görevlileri olarak çocuklarımıza verilmesi lazım gelen bu değerleri veremezsek baskın kültür ahlaksız olduğundan dolayı çocuklarımız elimizden çıkıp gidebilir. Çocuklarımızı baskın ahlaksız kültürden kurtarabilmek için hem anne babalar olarak hem de cami görevlileri olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bundan dolayı yaz ayları cami eğitimlerini önemsiyorum.

Burada cami görevlilerine de birkaç görev düşmektedir. Camilerde güler yüzlü olmalı çocuklara bağırmamalıdırlar. Çocuklarımıza bu yaşlarda bağırdığımızda ya da vurduğumuzda çocuklarımız camilerden soğuyacak ve Allah muhafaza belki de bir daha camiye gelmemelerine sebebiyet vermiş olabiliriz. Allah rahmet etsin sanatçı Cem KARACA şöyle bir beyanat vermişti, “Altı yaşlarındayken camiyle tanıştım. Camide hocadan dayak yediğimden camiden soğudum. Ancak altmış yaşlarındayken tekrar camiye gelmek nasip oldu.” Bundan dolayı cami görevlilerimiz de güler yüzlü ve tatlı dilli olmalıdırlar.

Baskın kültürü İslamileştirmeliyiz. Bu halde çocuklarımızın ahlakı her an bozulabilir. Baskın kültürü değiştirmek için sistemi İslamileştirmemiz gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımızın dünya ve ahiret mutluluğu için sistemi İslamileştirmemiz lazım geldiğini hatırlatmak isterim. Yoksa bu hal devam ederse çocuklarımız elimizden çıkıp gidecektir. Kız erkek birilerine meze olacaklardır.

İyi ki varsınız. Allah sayılarınızı artırsın...