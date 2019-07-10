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Peygamber kisvesini görünce salyalarını akmıştı! Müslüman çocuğun ailesi harekete geçti

İnternette dolaşan sarık ve cübbeli miniğin fotoğrafını paylaşıp akılalmaz sözler sarf eden Kemalist hakkında, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Peygamber kisvesini görünce salyalarını akmıştı! Müslüman çocuğun ailesi harekete geçti

Serpil Koçak isimli CHP'li bir yaratık, küçücük Müslüman bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, hakaret içeren akılalmaz ifadeler kullanmıştı. Koçak, küçük çocuğun fotoğrafını paylaşarak, “Oy çen büyüyüp yobaz mı olacaksın, Atatürk düşmanı adi şerefsiz mi olacan çeeennn...  Sana bunu giydiren zihniyete tüküreyim” diye yazmıştı.

Tipik İslam düşmanı: Sarık ve başörtüsüne hakaret!

Serpil Koçak isimli CHP’li, aynı zamanda “Blog yazarı” çıktı. Koçak'ın yazılarında, İslâm'a ve İslâmi değerlere kudurmuş bir şekilde saldırdığı ortaya çıktı! Sosyal medyadan çocuğun sarıklı görüntüsünü paylaşıp salyalarını akıtan Koçak’ın, başörtüsüne yönelik çirkin sözler sarf ettiği de görüldü.

(Koçak tarafından paylaşılan sözde türbanlı kadının görseli müstehcen olup, tarafımızca sansürlenmiştir.)

Ailesi harekete geçti

Koçak tarafından, oğlunun resmi paylaşılarak hakaret edilen çocuğun babası Cuma Avcı da bu küstahlığa tepki göstererek, “kişilik haklarına saldırı yapıldığını" belirtti.

Sosyal medyada hakeret ve linçe maruz kalan küçük çocuğun babası Cuma Avcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(@serpil_enn) adlı kullanıcı! Twitter üzerinden oğlumun resmini paylaşarak; Kişilik haklarımıza saldırı, hakaret, kin, nefret, halkı ayrıştırma ve dini değerlerimize de saldırıda bulunmuştur!” dedi.

Cuma Avcı, Serpil Koçak isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kardeşlerim konuyla ilgili dilekçemizi hazırladık! Bu çarşamba günü saat: 10:00 da Kartal Anadolu adliyesine teslim edilecek. Ardından "KUTSALA SAYGI DERNEĞİ" Başkanı Av. Mehmet SARI beyefendiyle birlikte basın açıklaması yapılacak Adliyeye gelmenizi önemle rica ediyorum” dedi.

Tam bir CHP’li! Koyu İmamoğlu hayranı

Sosyal medya hesaplarında, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan Serpil Koçak, Mustafa Kemal isminin arkasına saklanarak, her türlü suçu işleyebileceğini düşünen bir profil sergiliyor. Koçak’ın sosyal medyada İmamoğlu’nun yanında Mustafa Kemal’le ilgili görseller kullanması da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. Serpil Koçak
  2. İslam
  3. CHP

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