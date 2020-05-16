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Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) Veda Hutbesi'nde haram kıldığı faiz neden yasaklanmıştır?

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:50:00 -
Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Faiz neden haram kılınmıştır? İslam’da faiz almanın ve vermenin hükmü nedir? Peygamber Efendimizin faiz ile ilgili hadisleri.

Faizin toplumda yeri yok

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin faize kapı aralayan ve yardımcı olan herkese lânet etmesi, İslâm ülkelerinde faizciliğe ve tefeciliğe yer olmadığını net şekilde deklare etmesi içindir. Hadisi şeriflerde de fazicilik net şekilde telin edilmiştir.

İşte faizi lanetleyen hadisler

“Kim bir kimseye aracı olur, o da buna karşı bir hediye verirse, hediyeyi kabul ettiği taktirde, faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur (yaptığı hayrın ecrini zâyi eder).” (Ebû Dâvûd, Büyû’, 82/3541)

“Biriniz, kardeşine ödünç para verir de ödünç alan kimse, ona bir şey hediye ederse, kabûl etmesin veya bineğine bindirmek isterse ona binmesin. Ancak daha evvel aralarında hediyeleşmek ve yardımlaşmak cârî ise bu müstesna.” (İbn-i Mâce, Sadakât, 19)

Demek ki faiz konusunda son derece hassas davranarak şüpheli şeylerden bile uzak durmak îcâb eder. Nitekim Hz. Ömer şöyle der:

“Kur’ân’dan en son nâzil olan (âyetlerden biri), ribâ/faiz hakkındaki âyettir. Binaenaleyh siz, faizi de faiz şüphesi olanı şeyi de (ribâyı da rîbeyi) terk ediniz.” (İbn-i Mâce, Ticârât, 58)

 

 

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