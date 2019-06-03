Peygamber Efendimiz'in arefe günü duası

Arefe günü duaları hakkında araştırmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin okuduğu Arefe duası bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2019 Ramazan Bayramı öncesi arefe günü idrak ediliyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan kişilerin merak konusu oldu. Arefe günü Peygamberimiz hangi duayı okurdu? İşte detaylar...

Arefe günü Peygamberimiz hangi duayı okurdu?

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

Arife gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arife bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'

Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Her kim bu duayı okursa büyük mük,fata nail olur.