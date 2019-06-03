0553 313 94 23

Peygamber Efendimiz'in arefe günü duası

Arefe günü duaları hakkında araştırmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin okuduğu Arefe duası bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2019 Ramazan Bayramı öncesi arefe günü idrak ediliyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan kişilerin merak konusu oldu. Arefe günü Peygamberimiz hangi duayı okurdu? İşte detaylar...

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:14
Peygamber Efendimiz'in arefe günü duası

Arefe günü duaları hakkında araştırmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin okuduğu Arefe duası bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2019 Ramazan Bayramı öncesi arefe günü idrak ediliyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan kişilerin merak konusu oldu. Arefe günü Peygamberimiz hangi duayı okurdu? İşte detaylar...

Arefe günü Peygamberimiz hangi duayı okurdu?

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

Arife gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arife bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'

Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Her kim bu duayı okursa büyük mük,fata nail olur.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:14
  1. arefe günü duası
  2. peygamberimizin arefe günü duası
  3. peygamberimiz arefe günü hangi duayı okurdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
    1. Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
    2. Erdek’in Turan Mahallesi meydanına..
    3. Peygamber Efendimiz'in arefe günü duası
    4. Vali Karaloğlu trafik kontrolüne katıldı
    5. Trump'tan Ramazan Bayramı tebriği
    6. Pençe Harekatı’nda komandolar görevde
    7. BM'den Sudan'daki protestoculara ateş..
    8. Mısır ve BAE, Sudan'a yapılacak bazı..
    9. Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa..
    10. Manisa'da otomobil şarampole devrildi:..
    11. ATAK’dan gece atışı
    12. Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye..
    13. Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri..
    14. Milas’ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı
    15. Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi
    16. Karesi’de Geleneksel Türk sanatları..
    17. Erdek’in Narlı kumsalı temizlendi
    18. Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme..
    19. ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    21. BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu..
    22. Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    23. Siirt’te köy yolunda heyelan
    24. GÜNCELLEME - Bartın'daki silahlı kavga
    25. Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
    26. İstinat duvarına çarpan otomobilin..
    27. Bitlis Belediyesindeki Kürtçe..
    28. Doğu Gutalıların El Bab’da yapımına..
    29. Ünlü anketçiden bomba açıklama:..
    30. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular