Mübarek ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi iftar sofrasında hangi duayı okuyacağını, orucunu nasıl açması gerektiği gibi hususları araştırıyor. Peki, oruç açılırken su mu içilmeli?

Peygamber Efendimiz orucu nasıl açardı? Oruç nasıl açılmalı?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekle tercih edermiş. Efendimiz orucunu açarken hurmayı tercih edermiş. Selman İbn-i mir (r.a.),Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'