  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Peygamber Efendimiz orucu nasıl açardı? Oruç nasıl açılmalı?
Oruç

Peygamber Efendimiz orucu nasıl açardı? Oruç nasıl açılmalı?

Oruç suyla mı hurmayla mı açılır? Pek çok kişi Efendimizin orucunu nasıl açtığını araştırıyor. Peki, Peygamber Efendimiz orucunu suyla mı hurmayla mı açardı?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:07:00 -
Peygamber Efendimiz orucu nasıl açardı? Oruç nasıl açılmalı?

Mübarek ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi iftar sofrasında hangi duayı okuyacağını, orucunu nasıl açması gerektiği gibi hususları araştırıyor. Peki, oruç açılırken su mu içilmeli?

Peygamber Efendimiz orucu nasıl açardı? Oruç nasıl açılmalı?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekle tercih edermiş. Efendimiz orucunu açarken hurmayı tercih edermiş. Selman İbn-i mir (r.a.),Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

Oruç

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

Ramazan orucu niyeti nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir?
Ramazan orucu niyeti nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir?

Oruç

Ramazan orucu niyeti nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay