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Peygamber Efendimiz dua ve selalarla anıldı

Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Mevlid Kandili programı peygamber sevdalısı yüzlerce Küçükçekmeceliyi buluşturdu. Peygamber Efendimiz dua ve selalarla anıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:21
Peygamber Efendimiz dua ve selalarla anıldı

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçükçekmece İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleşen Mevlid-i Nebi Programına, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Eğitim Bir-Sen Küçükçekmece İlçe Başkanı Yusuf Sabaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Ulvi Ata ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“BİRBİRİMİZİ SEVELİM”

Programda söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Peygamber efendimizin doğum gününü kutluyoruz bugün. Unutmayalım peygamberimizin hadisini. Ne diyor? Birbirimizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmayız. Gerçekten iman etmedikçe ise Cennet’e giremeyiz. İnşallah bu tür programlarla aramızdaki sevgiyi yeşertelim. Müslüman asık suratlı olmak zorunda değil. İnşallah güler yüzün sadaka olduğunu unutturmayalım. Peygamber efendimiz konu olunca benim için özel olan bir konu var. Ben 16-17 yaşlarımda evde bir bardak dahi sirke olsa onun kokusunu alır ve eve girmezdim. Ancak peygamberimizin ‘Sirke ne güzel katıktır’ sözünü duyduktan sonra sirkeyi çok sevmeye başladım. Sirke içmeye, salatama sirke koymaya başladım. Artık şunu diyorum. Ya resulullah seni de sirkeyi de seviyorum. Rabbim onun sevdiklerini bize sevdirsin” dedi.  

“HZ. MUHAMMED’İ (SAV) KENDİMİZE ÖRNEK ALALIM”

Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel ise, “Biz onu kendimize örnek almalıyız. Onu bu dünyada herkes hatırlıyor ve dünya döndükçe her an hatırlayacak ancak ona zulmedenleri, kötülük yapanları hiç kimse hatırlamıyor ve hatırlamayacak. O Hira’da yüce yaratıcının nuruna muhatap oldu. Biz de onu burada yaşama, anma için toplandık. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle Küçükçekmece Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GENÇLİĞİ PEYGAMBERİMİZİN DEĞERLERİYLE YETİŞTİRİN”

Programda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Ulvi Ata ise, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ulvi Ata Ahzap Suresi’ni açıklayarak, “İman edenler ona salat ve selam edin diyor. Metrobüste, uyurken, iş yaparken ona salat ve selam edin. Biz kıyamette onun şefaatine ermek istiyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Onun bizim övgümüze ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Biz selamla ona doğru yaklaşıyoruz. Ancak sadece salat ve selamla kalamayız. Diyanet işleri bu haftanın konusunu peygamberimiz ve gençlik olarak seçti. Peygamberimizin bize bıraktığı emanetlerle yavrularımızı yetiştirmeliyiz ” dedi.

UMRE KURASI ÇEKİLDİ

Eyüp Sultan Cami imamı Erhan Mete, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile herkesi manevi hazzın doruklarına ulaştırdı. Okunan selalar ile peygamber efendimiz (SAV) yad edildi. Adem Tay ve ekibi de en güzel Türk Tasavvuf Müziği parçalarını Küçükçekmeceli vatandaşlar için seslendirdi. Program sonunda ise Müftülük tarafından yapılan kura ile vatandaşlara umre seyahati hediye edildi. Programda Küçükçekmece Belediyesi tarafından ise vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:21
  1. Küçükçekmece Belediyesi

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