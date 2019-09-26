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Peygamber Efendimiz büyük felaketler sırasında ne yapmamızı tavsiye etti?

5,8 şiddetindeki İstanbul Depremi büyük paniğe sebep oldu. Öğrenciler okullardan çıkartılırken, vatandaşlar işyerleri ve evlerinden uzaklaştı. Peki büyük felaketlerle sonuçlanması muhtemel depremlerden hangi duaları okuyarak Allah'a sığınmalıyız? İşte deprem anında okunması gereken dualar ve Peygamber Efe4ndimiz (SAV)'in bize tavsiyeleri...

26 Eylül 2019 Perşembe 22:22
Peygamber Efendimiz büyük felaketler sırasında ne yapmamızı tavsiye etti?

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilen 5,8'lik deprem vatandaşlar da büyük paniğe yol açarken AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, artçı depremlerin devam ettiğini söyledi. Öte yandan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da vatandaşlara uyarıda bulunarak, "5,8'lik depremden sonra binalarında çatlak oluşanlar evlerine girmesinler." dedi.

Felaketler anında ne yapmalıyız?

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Turgut Açari, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in tedbirli olmaya verdiği öneme dikkat çekerek, "Deprem, hortum, kasırga, yangın, kuraklık gibi bir takım hadiseler doğal afettir. Kuran'da bu tip afetler için musibet tabiri kullanılıyor. İnsan nasıl ki nefes alıp veriyorsa, toprak da zaman zaman nefes alıp vermek zorundadır. Büyük depremler genelde okyanuslarda meydana geldiği için biz bunu hissetmiyoruz. Karada olduğu zaman ise yıkıcı olabiliyor. Depremlerin ve tüm felaketlerin ilahi boyutu olduğu gibi bir de insani boyutu var." ifadelerini kullandı.

"Deprem teknolojik olarak önceden bilinemiyor." diyen Açari, deprem ve benzeri felaketler hakkında Pygamber Efendimiz (SAV)'in nasıl davrandığını ve Ümmet'e neler tavsiye ettiğini şöyle anlattı:

'Dinimiz bize tedbirli olmayı emrediyor'

"Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in deprem dahil felaketlerden önce söylememizi tavsiye ettiği bir dua var. 'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru.' diye dua edebiliriz. Her duanın 2 yönü vardır. Birisi sözlü yönü, diğeri fiili dua dediğimiz yapmamız gereken şeyler. Depremden önce alınacak tedbirler gibi bu konuda da olması gerekeni yapmalıyız. Yüce Rabbim, bize emir ile hatırlatıyor. 'Tedbirinizi alın.' diyor. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'

"Peygamber Efendimiz (SAV) Tebük seferinde fırtına çıkacağını vahiy yolu ile öğrenmiş ve herkes hazırlığını fırtınaya göre yapsın diye buyurmuştu. Sözünü dinlemeyen 2 kişi ölümden döndü. Dolayısıyla depremde bana bir şey olmaz gibi bir anlayış da yanlış. Dua ile Allah'a sığınacağız, korumasını isteyeceğiz. Ancak tedbir almadan olmaz, tedbir almak da Allah'ın emri. Bu iki unsuru birlikte yapmamız lazım. Cenab-ı Allah her şeyi sebep ve sonuçla birbirine bağlamıştır. Dua etmek iyidir, tedbirli olmak daha iyidir.""

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:22
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