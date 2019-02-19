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Peugeot'dan şarjlı el aleti ürün yelpazesi

Peugeot, 12 adetlik yeni energyhub şarjlı el aleti ürün yelpazesini tanıttı

19 Şubat 2019 Salı 15:15
Peugeot'dan şarjlı el aleti ürün yelpazesi

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 12 adetlik yeni energyhub şarjlı el aleti ürün yelpazesini tanıttı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Outillage, kullanıcılar için hobi amaçlı, darbeli matkap, kırıcı ve delici, hızar, dekupaj, dairesel zımpara, jet taşlama, silindir zımpara ve çok amaçlı aletten oluşan eksiksiz bir el aleti yelpazesi sunuyor.

Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni koleksiyon, EnergyDrill matkaplarıyla başlayan şarjlı el aletleri ailesine dayanıyor. Peugeot yeni el aletleri koleksiyonunu aynı zamanda yeni bir logo, yeni bir marka imzası ve yeni bir web sitesi ile tanıtıyor.

EnergyHub el aletlerinin tamamı seçkin mağazalarda, özel web sitelerinde ve Peugeot çevrimiçi mağazasında satışa sunuluyor. Fiyatları 79,99 ila 289 avro (vergiler dahil) arasında değişiyor.


- İşi en iyi şekilde yapmak için Peugeot el aletleri


Peugeot’nun 2, 4 veya 5 Ah bataryalarla uyumlu yeni EnergyHub şarjlı el aletlerinin büyük bölümü dayanıklı ve verimli brushless motorla donatılmış durumda. Her bir alet, koruyucu gözlük, toz maskesi ve kulak tıkacı içeren bir güvenlik kitiyle birlikte satışa sunuluyor.

Peugeot Design Lab tasarımcıları, Peugeot el aletlerinin görsel kimliğini yeniledi. EnergyDrill matkap/vidalama aletleriyle sunulan yeni tasarım Peugeot SUV 3008 ve 308 GTi modellerinde uygulanan "Coupe-Franche" iki renkli boyadan ilham alınıyor. Tasarım detayları dayanıklı ve kompakt yapıya vurgu yaparken ve kalite algısına katkı sağlıyor ve ergonomik tasarımı kullanım kolaylığını destekliyor.

Peugeot Tools, yeni bir isimle birlikte yeni bir web sitesi (www.peugeot-outillage.com) ve yeni bir logo tanıttı. Her bir aletle birlikte verilen güvenlik kitine ek olarak 3 yıl süreli premium garanti kapsamında üç iş günü içinde değişim imkanı sunan Peugeot Outillage kullanıcı odaklı bir yaklaşım sergiliyor.

Peugeot Outillage bu yeni seriyle büyüyen elektrikli el aleti pazarındaki varlığını pekiştiriyor. 1810'dan beri testere bıçağı üreten Peugeot satışta olan seriyi Eylül 2018'de Hannover ve Paris otomobil fuarlarında tanıtmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:15
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