0553 313 94 23

Peugeot Sport Engineered 508 Concept ile yenilikçi performans

Peugeot, Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacak

22 Şubat 2019 Cuma 12:30
Peugeot Sport Engineered 508 Concept ile yenilikçi performans

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobilini dünyaya tanıtacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Sport tasarımcıları teknik olarak Peugeot 508 Hybrid’in bir türevi olan Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobilini geliştirirken bugüne kadar Peugeot otomobillerinde benzeri görülmemiş bir performansı, düşük emisyon salınımı ile mümkün kılan ve görsel olarak da şık ve atletik bir tasarıma sahip olan bir spor otomobile hayat verdi.

Yüksek performanslı bir elektrikli otomobil serisi geliştireceğini açıklayan Peugeot, söz konusu yeni serinin ilk üyesi olarak Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili dünyaya tanıtacak.

"#UNBORING THE FUTURE" yaklaşımıyla heyecan uyandıran otomobiller üreten Peugeot benzersiz bir sürüş deneyimi sunan elektrikli otomobile uygun bir tasarıma imza atıyor.


- Her koşulda etkileyici bir hızlanma performansı kullanıma sunuluyor


Peugeot GT ve GTi serileri zaten HYBRID ve HYBRID4 modellerinin sunacağı yüksek performans seviyelerini sunuyor. Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili bunu daha da ileri taşıyor.

Peugeot Sport mühendisleri benzersiz bir ivmelenme performansı elde etmek için üç motorun (önde bir adet PureTech 200 ve bir adet 110 HP elektrik motoru ve arkada 200 HP elektrik motoru motor), iki güç kaynağının ve dört tekerlekten çekişin gücünü birleştirdi.

Sport modunda termal ve elektrik güç kaynakları 190 km/s hıza kadar kullanıma sunulurken böylece her koşulda etkileyici bir hızlanma performansı kullanıma sunuluyor.

Dinamik ve gösterişli tasarımıyla 20 inçlik jantlar sadece etkileyici bir görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda frenlerin daha çabuk soğumasına katkı sağlıyor. Engineered 508 Concept otomobili bünyesinde barındırdığı teknolojilerle söz konusu performans-verimlilik dengesini daha da ileriye taşıyor.

Peugeot Sport Engineered 508 Concept otomobili, markanın yeni üst sınıf elektrikli araç serisi kavramını en iyi şekilde karşılıyor ve tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:30
  1. Peugeot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap sokaklarında 'bir şeyler' oluyor
    1. Arap sokaklarında 'bir şeyler' oluyor
    2. Minikler, Barış Manço’yu 20. vefat yıl..
    3. Muzaffer Ilıcak: "Bedenimizi spor..
    4. Kış Oyunları’nda ilk günün..
    5. İsrail, Ay'a uzay aracı gönderdi
    6. "Mektup kardeşliği" giysi yardımına..
    7. Annesinin boğarak klozete attığı bebek..
    8. Balkondan düşen yaşlı adam yaşamını..
    9. Erengül yeniden yargılansın
    10. HDP’den terör paylaşımı
    11. Ömer Halisdemir-Semih Terzi ekseninde..
    12. Allah (C.C) bir daha bu millete CHP..
    13. Yemen’de acı büyük
    14. Milletvekili Esgin sağlıktaki 16..
    15. Hasan Şermet: "Tek düşüncemiz galip..
    16. Endonezya Üniversitesi öğrencilerinden..
    17. Ülkede ayakta! 7.7 şiddetinde deprem..
    18. Karaçi’de 5 çocuk gıda..
    19. DP Bilecik Belediye Başkan adayı..
    20. KOMEK kursiyelerinden “VEFA” projesi
    21. PFDK’dan Cizrespor Teknik Direktörü..
    22. Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın..
    23. Tunceli TSO’dan Başkan..
    24. Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika,..
    25. Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem
    26. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    27. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    28. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    29. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    30. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...