0553 313 94 23

Peugeot dünya genelinde büyümeyi sürdürdü

2018 yılında dünya genelinde 1 milyon 740 bin 283 araç satan Peugeot,satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu.- Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç:- "2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik"

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:31
Peugeot dünya genelinde büyümeyi sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 2018 yılında da büyümesini sürdürerek 16 ülkede pazar payı ve satış rekorları kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2,4 arttırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü.

2018 yılında dünya genelinde toplam 1 milyon 740 bin 283 araç satan Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot ülke bazında da rekorlarla dolu bir yıl yaşadı ve 16 ülkede pazar payını rekor seviyeye çıkardı ve/veya satış rekoru kırdı. Fransa ve İtalya’da rekor pazar payına ulaşan Peugeot, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda’da hem pazar payı hem de satışta rekor kırdı. Peugeot ayrıca İspanya, Polonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Fas, Japonya, Meksika, Slovakya, Hong Kong, Hırvatistan ve Estonya’da da satış rekoru elde etti.

Peugeot, 2018 yılında ciddi bir daralma yaşayan Türkiye’de de pazar payını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Peugeot Türkiye olarak daralan bir pazarda 2017 yılına oranla 2018 yılında pazar payımızı 0,7 puan arttırarak yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkardık. 2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik. Özellikle bu başarıda, satış adetleriyle C-SUV segmentinin podyumunda yer alan Peugeot SUV 3008 modelimizin payı büyük." ifadelerini kullandı.


- Üst donanım paketlerine ilgi büyük


Peugeot, 2017 yılında kırdığı hafif ticari araç segmentindeki rekorunu 2018 yılında yüzde 4 artırarak dünya genelinde 243 bin hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Peugeot, 2018 yılında yüzde 6 artışla 73 bin Boxer ve yüzde 31 artışla 78 bin Expert/Traveller ile satış rekoru kırdı. Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçilen yeni Peugeot Partner 11 binin üzerinde, yeni Peugeot Rifter ise 20 binin üzerinde sipariş aldı.

Peugeot’nun sınıf atlama stratejisinin başarısı ürünlerin versiyon dağılımda kendini gösterdi. Peugeot müşterilerin yüzde 21’i, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla, tercihini GT Line, GT ve GTi olmak üzere markanın üst versiyonlarından yana kullandı. Ayrıca Peugeot müşterilerinin yüzde 36’sı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla, tercihin otomatik şanzımandan yana kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:31
  1. Peugeot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de operasyonla yakalandı
    1. Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de..
    2. MSB: "Yeni askerlik sistemiyle ilgili..
    3. MSB: "Soçi muhtırasının uygulanmasına..
    4. Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
    5. MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15..
    6. Peugeot dünya genelinde büyümeyi..
    7. Milli Savunma Bakanlığı: "2018'in..
    8. FETÖ'cü öğretmenin "ticari sır" yalanı..
    9. Asırlık gazi askerlik yıllarını..
    10. Akşemseddin’in Fatih Sultan’ı İkazı
    11. ANALİZ - Suriye'den çekilecek ABD,..
    12. Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış..
    13. Bildikleriyle amel edenler etkiler
    14. Türkiye'den dev hamle! Son viraja..
    15. Fıkıh! Duanın kabul olması için nasıl..
    16. AK Parti Samsun Atakum belediye başkan..
    17. Darbe sanıkları inkara devam ediyor
    18. Kız evlatlara önem veren bir Peygamber
    19. ABD'li senatör: Kaşıkçı cinayeti..
    20. Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi