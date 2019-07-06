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Peugeot Boxer Minibüs yeni bir deneyim sunuyor

Kapsamlı testlerle kalite ve dayanımı test edilen yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, yüksek verimlilik seviyesine sahip 160 HP gücündeki BlueHDi motoruyla performans ve yakıt ekonomisi sağlıyor

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
Peugeot Boxer Minibüs yeni bir deneyim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, yenilenen tasarımı, gelişmiş donanımları ve teknolojileriyle tamamen yeni bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapsamlı testlerle kalite ve dayanımı test edilen yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, yüksek verimlilik seviyesine sahip 160 HP gücündeki BlueHDi motoruyla performans ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Yeni Peugeot Boxer Minibüs Okul, bünyesinde barındırdığı yenilikçi çözümlerle, üstün konfor ve güvenlik seviyesi sunuyor.

Kapıya entegre elektrikli basamak, acil durum çıkış kapısı, yeni yönetmeliğe uygun geniş acil çıkış havalandırma camı ve güvenlik kameraları, koltuk sensörleri ve takip ekranları gibi donanımlar güvenliğe katkı sağlarken, çift renkli LED iç aydınlatma, Webasto iklimlendirme sistemi, her yolcu için ayrı havalandırma ızgaraları, radyo, USB girişi ve Bluetooth multimedya çözümü gibi özellikleri ile konforu destekliyor.

Yeni Peugeot Boxer Minibüs, 227 bin 668 TL tanıtım fiyatının yanı sıra 90 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz kredi kampanyası ve tanıtıma özel fırsatları ile tüm Peugeot yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
  1. Yeni Peugeot Boxer Minibüs

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