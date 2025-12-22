Petrol zengini Suudi Arabistan'ın prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal, Pazar günü Times of Israel’e verdiği demeçte, Tel Aviv’in tutumunda köklü bir değişim yaşanmadığı sürece bu yönde bir adım atılmayacağını açıkça dile getirdi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, değerli minerallerle de zenginliğine zenginlik katarken Prens el-Faysal’a göre mesele, yalnızca diplomatik bir tercih değil; İsrail’in nasıl bir devlet olarak davrandığıyla doğrudan bağlantılı.

Suudi Arabistan’ın, İsrail’i ancak “normal bir ülke” gibi hareket etmeye başlaması hâlinde muhatap alabileceğini vurgulayan el-Faysal, bunun temel ölçütünün de uluslararası hukuka yaklaşım olduğunu belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre “Suudi Arabistan, İsrail ile bir normalleşme anlaşması düşünmüyor,” diyen el-Faysal, İsrail’in uluslararası hukuku kabul eden, bu çerçevede hareket eden bir devlet hâline gelmesi durumunda Riyad’ın tutumunu yeniden değerlendirebileceğini ifade etti. Aksi hâlde, mevcut koşullar altında normalleşmenin gündemde olmadığı mesajını verdi.(YDH)