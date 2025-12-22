  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!
Dünya Petrol zengini Suudi Arabistan'ın prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu
Dünya

Petrol zengini Suudi Arabistan'ın prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Petrol zengini Suudi Arabistan'ın prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu

Petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, zenginliğine zenginlik katarken Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal köklü bir değişim olursa Riyad’ın tutumunu yeniden değerlendirebileceğini ifade etti. O sözleri gündem oldu.

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal, Pazar günü Times of Israel’e verdiği demeçte, Tel Aviv’in tutumunda köklü bir değişim yaşanmadığı sürece bu yönde bir adım atılmayacağını açıkça dile getirdi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, değerli minerallerle de zenginliğine zenginlik katarken Prens el-Faysal’a göre mesele, yalnızca diplomatik bir tercih değil; İsrail’in nasıl bir devlet olarak davrandığıyla doğrudan bağlantılı.

Suudi Arabistan’ın, İsrail’i ancak “normal bir ülke” gibi hareket etmeye başlaması hâlinde muhatap alabileceğini vurgulayan el-Faysal, bunun temel ölçütünün de uluslararası hukuka yaklaşım olduğunu belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre “Suudi Arabistan, İsrail ile bir normalleşme anlaşması düşünmüyor,” diyen el-Faysal, İsrail’in uluslararası hukuku kabul eden, bu çerçevede hareket eden bir devlet hâline gelmesi durumunda Riyad’ın tutumunu yeniden değerlendirebileceğini ifade etti. Aksi hâlde, mevcut koşullar altında normalleşmenin gündemde olmadığı mesajını verdi.(YDH)

Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı
Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı

Dünya

Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor
Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

Dünya

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi
Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

Dünya

Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti
İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Gündem

İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı
Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dünya

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti
Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti

Gündem

Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23