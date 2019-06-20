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"Petrol tesislerinin korunması için önlem aldık"

Irak Petrol Bakanlığı, ABD'li petrol şirketi ExxonMobil'in Basra'daki kampına yönelik füze saldırısının ardından petrol tesislerinin korunması için önlem aldıklarını açıkladı

20 Haziran 2019 Perşembe 12:22
"Petrol tesislerinin korunması için önlem aldık"

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanlığınca, ABD'li petrol şirketi ExxonMobil'in Basra vilayetindeki kampına katyuşa füzesiyle saldırılmasının ardından ülkedeki petrol tesislerinin korunması için önlem alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu tür korkakça eylemler ve arkasındakiler, Irak ekonomisini, petrol ve gaz endüstrisini hedef almayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Petrol tesislerinin korunması konusunda güvenlik birimleri ve askeri makamlarla koordinasyon içinde olunduğu belirtilen açıklamada, "Korkakça saldırının tekrarlanmaması amacıyla petrol tesislerinin korunması için önlem aldık." denildi.

ExxonMobil'in Basra'nın El-Bercisiye bölgesinde sondaj işçilerinin bulunduğu kampına dün katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmiş, olayda 3 Iraklı işçi yaralanmıştı. Saldırının ardından şirketin, yabancı 20 çalışanını ülkeden çektiği belirtilmişti.

ExxonMobil, geçen mayıs ayında Basra'nın Batı Kurna 1 Kuyusu'ndaki faaliyetlerini yine güvenlik tehdidi gerekçesiyle askıya almış, Iraklı olmayan çalışanlarını da çekmişti. ABD'li şirket bu ayın başında güvenlik tedbirlerini artırarak Basra'daki faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 8 Mayıs'ta, ABD'nin ExxonMobil ve Çin'in PetroChina şirketleriyle yakında 53 milyar dolarlık anlaşma imzalayacaklarını açıklamıştı.

- Irak'ta ABD'nin askeri üsleri hedefte

ABD'nin Irak'ın farklı bölgelerdeki askeri üsleri ve başkent Bağdat'taki büyükelçilik binasına son dönemlerde havan ve katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenleniyor.

Pazartesi günü de başkent Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu El-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü Beled Hava Üssü'ne 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı gerçekleştirilirken, geçen cuma akşamı da Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa atılmıştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşa füzesiyle bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Söz konusu saldırıların ABD ile İran arasında gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:22
  1. ExxonMobil
  2. Irak Petrol Bakanlığı
  3. petrol tesisleri

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