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"Petrol tankerlerindeki patlamalar yangın kaynaklı olabilir"

İran Deniz Kuvvetleri, Umman Körfezi'ndeki 2 tankerde meydana gelen patlamalara gemilerin güvertesinde çıkan yangının yol açmış olabileceğini belirtti

13 Haziran 2019 Perşembe 16:56
"Petrol tankerlerindeki patlamalar yangın kaynaklı olabilir"

TAHRAN (AA) - İran ordusu, Umman Körfezi'nde 2 tankerdeki patlamaların gemilerin güvertesinde çıkan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde seyir halindeki petrol tankerlerinde meydana patlamaların tüm boyutlarıyla incelendiği belirtildi.

Açıklamada, tankerlerin sıvı gaz taşıdığının tahmin edildiği ve "güvenilir olmayan ilk bilgilere göre patlamanın gemilerin güvertesinde çıkan yangından kaynaklı olduğu" aktarıldı.

Patlama haberinin ulaşmasının ardından bölgeye denizden ve havadan kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Olay yerinin İran kıyılarına uzak olmasından dolayı yabancı bir geminin İran kurtarma ekiplerinden önce tankerlere ulaştığı ve tahliye edilen mürettebatı İran ekiplerine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, İran'ın Cask Limanı'na nakledilen denizcilerin uyruklarının araştırıldığı ifade edildi.

- Japonya gemilerin saldırıya uğradığını duyurmuştu

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:56
  1. iran
  2. Japonya
  3. Tahran

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