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Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

"Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne ait 3 römorkör eşlik etti

18 Haziran 2019 Salı 14:34
Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Liberya bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, 186 metre boyunda, 35 bin 676 groston ağırlığındaki "Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisi Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gidiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör, Liberya bayraklı petrol sondaj platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında eşlik etti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:34
  1. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  2. petrol arama platformu
  3. römorkör

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