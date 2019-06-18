Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti "Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne ait 3 römorkör eşlik etti

İSTANBUL (AA) - Liberya bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, 186 metre boyunda, 35 bin 676 groston ağırlığındaki "Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisi Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gidiyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör, Liberya bayraklı petrol sondaj platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında eşlik etti.

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