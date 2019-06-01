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ABD Başkanı Trump’tan petrol piyasasına darbe!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Meksika için ek gümrük vergisi kararı petrol fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 5,7 düşüşle 61,5 dolara kadar geriledi. Bir günlük kaybın bedeli ise 3 dolar oldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
ABD Başkanı Trump’tan petrol piyasasına darbe!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve Meksika için ek gümrük vergisi kararı petrol fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 5,7 düşüşle 61,5 dolara kadar geriledi. Bir günlük kayıp 3 dolar oldu. 

Brent petrolünün fiyatı 30 Nisan'dan itibaren yüzde 11, WTI ham petrolün yüzde 14 düştü. 

Petrol fiyatları 60 doların altına inebilir

Uzmanlar, bu düşüş temposu sürerse petrol fiyatının haftaya 60 doların altına inebileceğini, ardından rublenin de 67-70 dolarlara çıkabileceğini öngörüyor.

Türkrus.com haber sitesinin haberine göre; Petroldeki düşüşün başlıca nedeninin ABD-Çin arasında tırmanan ticaret savaşları olduğu, ABD'nin Meksika ve AB karşıtı politikalarının piyasalarda yarattığı gerginliğin de petrol piyasasını etkilediğine dikkat çekiliyor.

Rusya'nın üretimdeki artışı fiyatları etkiliyor

Diğer yandan analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ile petrol üretimini kısma yönündeki anlaşmasının büyük ihtimalle uzatılacağını ve bunun da petrol fiyatının çok daha aşağılara inmesinin önüne geçeceğini tahmin ediyor. OPEC ülkeleri ile Rusya'nın üretimde ciddi artışa gitmesinin varil fiyatını 40 dolara kadar indirebileceği öngörülüyor. 

Petroldeki gidişatın henüz rubleye ciddi bir etkisi ise olmadı. Dolar kuru yüzde 0,41 artışla 65,4 rubleye, euro kuru yüzde 0,76 artarak 73,1 rubleye yükseldi.

Rublenin gidişatının büyük ölçüde küresel piyasalardaki petrol fiyatlarına ve  ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım tehditlerine bağlı olduğu belirtiliyor. Analistler, yaz döneminde dolar kurunun 67-70 rubleye yükselebileceğini tahmin ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
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