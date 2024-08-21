Petrol merkezini resmen duyurdular: O ülkede yapılacak! İşlem gören şirketten ilgili yeni detay

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Western vilayetinin Jomorow bölgesinde inşa edilecek petrol merkezinin temel atma törenine, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Herbet Krappa'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Akufo-Addo, burada yaptığı konuşmada, projenin çeşitlendirilmiş, verimli ve mali açıdan sürdürülebilir bir enerji sağlama vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.

Projenin ülkenin kalkınmasına yardımcı olacağını vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika'da ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlandırması için ölçüt olacak bir tesis öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR

Akufo-Addo, 12 milyar dolarlık petrol merkezi projesinin yaklaşık 780 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratmasının beklendiğine dikkati çekti.

Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Krappa da petrol merkezinin Gana'yı küresel enerji ekosisteminde yeniden konumlandıracağını, ihracatı kolaylaştıracağını ve böylece gelir yaratacağını belirtti.

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Krappa, merkezin Gana'nın enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde karşılayacağını kaydetti.

Ülkede inşa edilecek petrol merkezi, günde 300 bin varillik bir rafineri, bir petrokimya tesisi ve kapsamlı depolama ve liman tesislerini içerecek.

Dünyanın en büyük ikinci kakao üreticisi olan Gana'da 2010'da petrol keşfedilmişti.

Gana'da halihazırda günlük 132 bin varil ham petrol ve yaklaşık 325 milyon standart fit küp doğal gaz üretiliyor.