Petrol Kuleleri'ndeki o plan: Üs olacak! ABD’ye olası ‘Pasifik Savaşı’ öncesi şirket yeni kararı aldı! Olay hareket

Amerikalı bir askeri şirket, kullanılmayan petrol kulelerini, Pasifik'teki ABD Donanması gemileri için kullanma amacıyla üsse dönüştürmek istiyor. Bu üsler ikmal yapılmasına yardımcı olacak ve füze rampalarına ev sahipliği yapacak mobil üsler şeklinde değerlendirilecek.

Leidos'un bir deniz mimarisi iştiraki olan Gibbs&Cox, bu ayın başlarında Washington DC'de düzenlenen Sea Air Space 2024 fuarında Mobil Savunma/Depo Platformu (MODEP) konseptini sundu. Gibbs&Cox'ta çözüm mimarı ve savaş sistemleri departmanı yöneticisi olan Dave Zook, Naval News'e verdiği röportajda, “Buradaki hedefimiz Batı Pasifik'teki kapasite sorunlarına yardımcı olacak bir çözüm bulmak. Yeterli lançer, yeterli füze ve bu gemileri ileri istasyonda tutabilmek için yeterli kapasite yok.” açıklamasında bulundu.

MODEP KONSEPTİ NEDİR?

MODEP konsepti, "kıyıdan ideal bir mesafede" konumlanabilen ve neredeyse altı ay boyunca bağımsız olarak çalışabilen "büyük bir yüzen ada üssü" anlamına geliyor. Bu üs ya ikmal işlevi ya da füze fırlatma için yapılandırılabiliyor. Zook, MODEP’le ilgili, "MODEP, ulusal çıkarların katmanlı savunmasını desteklemek üzere tasarlanmış büyük bir yüzen ada üssüdür. Kıyıdan ideal bir mesafede kalabilir ve 12 aydan uzun bir süre boyunca bağımsız olarak çalışabilir." ifadelerini kullandı. ABD Donanması şu anda füze rampalarını denizde yeniden yükleme kabiliyetinden yoksun. Tedarik MODEP'i, her biri 100 ton kaldırma kapasitesine sahip iki vince sahip olarak bu sorunu çözme iddiasında. Bu konsept aynı zamanda su üstü muharip gemilerinin ve nükleer denizaltıların idamesini bir Yüzer İleri Hazırlama Üssü konfigürasyonu ile desteklemeyi amaçlamakta.

YÜZLERCE FIRLATICI BARINDIRIYOR

Füze üssü versiyonu 512 adede kadar Dikey Fırlatma Sistemi (VLS) füze hücresi ya da 100 adede kadar yeni Büyük Füze Fırlatıcı (LML) barındırabilir. Leidos ve Gibbs&Cox, bu konseptin aynı zamanda "kara konuşlu savunma sistemleriyle ilgili risk ve maliyetleri azalttığını" da belirtti. Japonya iptal edilen Aegis Ashore füze savunma programına alternatif olarak dönüştürülmüş petrol kulelerini kullanmayı düşünmekte. Her iki model de günde yaklaşık 200 deniz mili kat etmek için 5-8 knot hızda hareket edebilir ve 60 feet (20 metre) yüksekliğe kadar olan dalgalarda bile dengesini koruyabilir. Gibbs&Cox'a göre dönüştürülmüş bir platform, mevcut bir ABD Donanması Arleigh Burke sınıfı destroyerinin beş katı kapasiteyle hava savunma veya saldırı görevlerini destekleyebilir.

2 YIL İÇİNDE HAZIR HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Gibbs&Cox'un vurguladığı bir diğer önemli nokta ise bu konseptlerin oluşturulma hızı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük maliyetle dönüştürülebilecek 4-6 ticari platform bulunduğunu iddia ederek, bu ihtiyaç fazlası platformların satın alınmasının balistik füze savunma versiyonu için toplam maliyetin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirtiyor. Dahası, Gibbs&Cox'un "petrol piyasasındaki arz fazlası" olarak tanımladığı durum nedeniyle, sivil kullanımdan askeri kullanıma toplam dönüşümün "yaklaşık 24 ay içinde hazır hale gelmesi" beklenmektedir.

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YAKIT İKMALİ YAPMADAN 4 BİN MİL

Konsept, MODEP'in yakıt ikmali yapmadan 4 bin deniz mili menzile sahip olmasını, 6-20 megawatt arasında güç üretmesini, 2,3 milyon galona (8,7 milyon litre) kadar yakıt depolamasını ve savaş gemileri için bir bakım ve onarım atölyesine ev sahipliği yapmasını öngörmekte. Gibbs&Cox'a göre işin en iyi yanı, "petrol piyasasındaki arz fazlası" nedeniyle nispeten düşük bir maliyetle askeri kullanıma dönüştürülebilecek altı kadar ticari petrol platformunun bulunması. Şirket, platformların iki yıl gibi kısa bir süre içinde hazır olabileceğini söyledi. Ne Pentagon ne de Deniz Kuvvetleri teklifle ilgili resmi bir yorumda bulunmadı.