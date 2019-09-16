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ABD ve İran arasındaki petrol krizi sonrası dolar hareketlendi!

Dolar/TL, petrol fiyatlarındaki ani yükselişle güne yukarı yönlü başlıyor. Suudi Arabistan'a yönelik Yemen'den gelen saldırılarda dünyanın en büyük petrol üreticisi Aramco'nun zarar görmesi ve üretimin düşmesiyle brent petrol fiyatı 70 dolar üzerini gördü. 16 Eylül Pazartesi sabahı dolar kuru 5.73 üzerinde ve yüzde 0.8 primli başladı. Euro ise 6.35'in üzerinde seyrediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:18
ABD ve İran arasındaki petrol krizi sonrası dolar hareketlendi!

Dolar/TL haftaya petrol fiyatlarına bağlı hareketle yaşanan yükselişle başlıyor.

Suudi Arabistan tesislerine yapılan drone saldırısı sonrası, dünya petrol ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Suudi Arabistan'da üretimin kesintiye uğrayacağı endişesiyle brent petrol ve teksas tipi ham petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Petrol stoğunun son 10 yılın en düşük seviyesinde olması ve jeopolitik risklerle brent petrol fiyatı rekor bir sıçramayla yüzde 19.5 artarak 70 dolar üzerini gördü, ardından ABD ve Suudi Arabistan'ın gerekirse stratejik rezervleri kullanabileceğini belirtmesi ve üretimin yeniden başlayabileceği haberleriyle 66 dolara kadar gevşedi ancak halen yüzde 9 primli seyrediyor.

Asya piyasaları güne yüzde düşüşle başlarken, spot altının ons fiyatı yüzde 1.1 artışla 1500 doları arttı. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, dolar/TL de 5.68'li seviyelerden 5.73'e kadar yükseldi. Euro ise 6.35 üzerinde.

Petrol cephesinde beklenmeyen bu gelişmenin yanı sıra piyasaları bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. İçeride bugün işsizlik verileri açıklanacak ancak asıl gündem Merkez Bankalarının faiz kararları.

Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. 25 bp indirime kesin gözüyle bakılırken, gözler parasal genişlemenin başlayıp başlamayacağında ve Powell'ın demeçlerinde olacak. Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen aylık 20 milyar euroluk teşvik paketinin ardından Perşembe günü Japonya, İngiltere, Norveç ve İsviçre de faiz kararlarını açıklayacak.

ABD ve Çin arasındaki Ekim ayında yapılacak müzakereler de piyasalar da dikkatle izlenirken iki ülke ast yetkilileri arasındaki öncü görüşmeler bu hafta başlıyor.

Çin'in makro verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından, petrol fiyatlarındaki artışla yuan cinsi varlıklar da düştü zira Suudi petrolünün en büyük ithalatçısı Çin konumunda.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:18
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