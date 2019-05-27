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Petrol ithalatı martta arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,61 artışla 3 milyon 698 bin tona yükseldi- Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı ise yüzde 87,22 artışla 2 milyon 505 bin tona çıktı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
Petrol ithalatı martta arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,61 artarak 3 milyon 698 bin tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 87,22 artışla 2 milyon 505 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 880 bin tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 532 bin tonla İran, 465 bin tonla Irak izledi.

Motorin ithalatı ise martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,57 azalışla 1 milyon 68 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,61 artarak 3 milyon 698 bin tona çıktı.

- İhracatta yüzde 104 artış

Martta motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,97 artışla 957 bin tona, benzin türleri üretimi yüzde 15,56 artışla 415 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,85 artışla 403 bin tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 87,65 artarak 2 milyon 739 bin tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,82 artışla 348 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 19,95 artışla 46 bin tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 587'lik artışla 187 bin tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 18,13 artarak 278 bin ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 104 artarak yaklaşık 1 milyon 68 bin tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,24 azalışla 2 milyon 284 bin tona indi.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 11,48 azalarak 1 milyon 909 bin tona düşerken, benzin türleri satışı yüzde 2,82'lik bir artışla 185 bin tona yükseldi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
  1. 2019 Mart Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  3. İhracat
  4. ithalat
  5. petrol
  6. tüketim
  7. üretim

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