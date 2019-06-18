0553 313 94 23

Petrol hariç her şeyi ithal eden Katar krizi fırsata dönüştürdü

2017 yılında Suudi Arabistan’ın liderliğinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in, terörist örgütleri desteklediği iddiasıyla her türlü ilişkisini kestiği, dünyanın en büyük sıvı doğalgaz ihracatçısı olan ancak geri kalan her şeyi ithal eden Katar, tarıma yaptığı yatırımlarla şimdi komşu ülkelere süt ihraç eder duruma geldi.

18 Haziran 2019 Salı 16:18
Petrol hariç her şeyi ithal eden Katar krizi fırsata dönüştürdü

2017 yılında Suudi Arabistan’ın liderliğinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in, terörist örgütleri desteklediği iddiasıyla her türlü ilişkisini kestiği, dünyanın en büyük sıvı doğalgaz ihracatçısı olan ancak geri kalan her şeyi ithal eden Katar, tarıma yaptığı yatırımlarla şimdi komşu ülkelere süt ihraç eder duruma geldi.


Ambargonun ilk günlerinde Türkiye’den uçaklar dolusu gıda ve süt ithal eden Katar’da seralar, tavuk ve süt çiftleri kuruldu. Ekonomik ambargonun başlamasından bir ay sonra kurulan Beledina süt çiftliği, binlerce süt ineği ithal ettikten 2 yıl sonra komşu ülkelere de süt ihraç etmeye başladı. Katar’ın süt ihtiyacının yarısını karşılayan Beledina süt çiftliği, Afganistan, Yemen ve Umman’a süt ihraç ediyor. Yakında Libya’ya da süt ihraç edilmesi planlanıyor. Ülkenin en büyük tavuk çiftliğini açan Beledina, Nisan ayında da Mazrati adında bir meyve suyu markasını piyasaya sürdü. Katar firmaları daha önce ithal ettikleri meyve ve sebze çeşitlerini kendileri yetiştirmeye başladı. 2017 yılından önce tavuk ihtiyacının yüzde 10’unu, süt ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabilen Katar şimdi ihtiyacının tamamını iç üretimle karşılıyor. Okullar, öğrencileri için 20 bin ineğin bulunduğu klimalı çiftliğin çalışmasını görmek için geziler düzenliyor.


Beledina’nın sözcüsü Saba el Fadala, “Katar 5 Haziran 2017’den önceki Katar değil. Biz artık bütün ihtiyacımızı kendimizi karşılıyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok” dedi.


Katar hükümet yetkilileri de mahalli üreticileri desteklediklerini belirterek, Beledina’nın hızlı gelişimiyle ambargonun Katar’ın ekonomisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.


Bir başka tarım firması olan Agrico’nun idari müdürü Nasır el-Halef, seralarda klima sistemi uygulayıp yeterli serinlik sağlayarak sebze ve meyve üretiminde rekor kırdıklarını söyledi. Nasır el Halef, dışarıda sıcaklık 40 dereceyken sera içindeki ısıyı 28 derecenin altına düşürdüklerini söyledi. Halef bu sayede sebze ve meyve üretimini 3 kat artırarak günlük 15 tona çıkarmayı başardıklarını, yatırımcıların çiftliği görmeye geldiklerini söyledi. Halef, daha önce inşaata yatırım yapan firmaların artık tarıma yatırım yapmaya ilgi duymaya başladıklarını da belirtti.


Belediye ve Çevre Bakanlığı yetkilisi Şeyh Falih bin Nasır el Sani, son 2 yıl içinde ülkenin sebze üretiminin yüzde 20 artarak yıllık 66 bin tona çıktığını, gelecek yıllarda artışın 20 ila 40 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.


Katar, siyasi ve ekonomik boykotun başlatıldığı 2017 yılının sonuna doğru 7 milyar 400 milyon dolarlık yatırımla, bölgede merkez noktası olacak bir liman da açtı.


Nüfusu 320 bin civarında, milli geliri 320 milyar dolar olan Katar, 2018’in üçüncü çeyreğinde yıllık 2,2 büyüme kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak
    1. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    2. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    3. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    4. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    5. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    6. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    7. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    8. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    9. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    10. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    11. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    12. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    13. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    14. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    15. New York borsası yükselişle açıldı
    16. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    17. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    18. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    19. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    20. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    21. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    22. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    23. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    24. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    25. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    26. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    27. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    28. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    29. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    30. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması