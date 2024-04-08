  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!

Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!

İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

İçimizdeki "İrancıların" nefesini kesecek sözler!

“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Türkiye üzerinden 4 ülke için transit uçuşlarda e-vize zorunluluğu getirildi

Yeni genel başkan adayı Akşener'e böyle sataştı: Kahroluyorum
Ekonomi Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!
Ekonomi

Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:55:00 - 2024-04-08 20:58:00
Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Türkiye'nin birçok ilinde karış karış petrol aranırken müthiş bir müjde daha verildi. O ilimizde Petrol araması için harekete geçildi. MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır ve Batman’da sahibi olduğu Kösetarla 1 Kuyusu için, kamulaştırma yapacak

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla Kuyusu için kamulaştırma yapılacak

MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır ve Batman’daki arama ruhsatı kapsamında açtığı Kösetarla 1 Kuyusu için, Beşiri’de kamulaştırma yapacak.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ Kaynak: TPAO’nun Kösetarla 1 Kuyusu için kamulaştırma yapılacak .

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır ve Batman illerinin sınırları içinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsatı sahasında açılan Kösetarla 1 Kuyusunun lokasyon sahası için Batman ilinin Beşiri ilçesine bağlı Baharzık Köyündeki 143 ada, 10 numaralı parselin 4.924,30m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu. MAPEG, başvuruyu inceledi ve kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna hükmederek talebi onayladı. Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan başvuru konusu taşınmazın anılan kısmı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak. Kaynak: TPAO’nun Kösetarla 1 Kuyusu için kamulaştırma yapılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23