0553 313 94 23

Petlas, dijital dönüşümle verimlilik ve performansını arttırıyor

Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem:- "Küresel rekabet alanında ayakta kalmak ve ülkemizi hakkıyla temsil edebilmek için bu operasyonel yetkinlik düzeyine ulaşmamız zorunluydu"

09 Temmuz 2019 Salı 12:00
Petlas, dijital dönüşümle verimlilik ve performansını arttırıyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını verimlilik ve kalite odaklı dijital dönüşümle destekliyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşme stratejileriyle üretim verimliliğinde ve ürün kalitesinde artış sağlıyor.

Yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını dijital dönüşümle destekleyen şirket, "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında ilk 100 arasında yer alıyor.

Türkiye'nin lastik sektörünün yerli sermayeli gücü Petlas, lastik sektöründe en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini Ar-Ge, kapasite ve marka yatırımlarının yanı sıra dijital dönüşüm ve inovasyonlarla sağlamlaştırıyor.


- "Dijital dönüşümle verimliliği artırıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, şirketin "100'ler kulübündeki" yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüreceğini belirtti.

Ertem, yenilikçi vizyonla dijital dönüşümü üretim ve iş geliştirmeye en iyi şekilde uygulayarak ilk başta Endüstri 4.0’ı işler hale getireceklerini aktararak, yeni teknolojik çözümlerin üretime, Ar-Ge’ye ve ürünün tüketiciye ulaşana dek tüm aşamalarına adapte edileceğini kaydetti.

Ürün stok, sevk ve sipariş sistemlerinin yönetildiği CRM altyapısını bir süredir aktif olarak kullanarak üretimden son kullanıcıya kadar kusursuz bir üretim zinciri oluşturduklarına işaret eden Ertem, tüm iş akışlarını dijital altyapıyla sürekli izlenebilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ertem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel rekabet alanında ayakta kalmak ve ülkemizi hakkıyla temsil edebilmek için bu operasyonel yetkinlik düzeyine ulaşmamız zorunluydu. Dijital dönüşümle, Ar-Ge, üretim, stok takip ve satış aşamalarının tümünde kendilerine özel CRM ve ERP yazılımlarıyla hız ve güvenirliği artırdık. Sadece üretim alanındaki verimlilikten söz etmiyoruz, müşterilerin beklentilerini ölçüp değerlendirmeden, bunu ürüne adapte etmeye, satış operasyonlarının verimliliğinden satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyeti yaratmaya kadar tüm aşamalar, dijital dönüşüm stratejimiz içinde yer buluyor. Bu aşamaların her biri bir zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu yapı verimliliğimizi artırıyor."

Müşteri deneyimini de önemsediklerini belirten Ertem, HTML 5.0 altyapısıyla kurdukları web sitesindeki "Lastik Seçici" sistemi ile aracın marka, model, motor ve üretim yılına göre doğru lastik tercihi konusunda müşterinin yönlendirildiğini, binek lastiklerinde 360 derece görselleştirmeyle satın alacakları ürünü en iyi şekilde inceleyebildiklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:00
  1. Petlas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    3. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    4. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    5. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    6. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    7. Döviz kurları
    8. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
    9. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    10. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
    11. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
    12. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
    13. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
    14. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
    15. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
    16. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
    17. Karaman’da Larende Altgeçidi..
    18. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
    19. Dünya Eskrim Şampiyonası
    20. Kırıkkale'de tornavidalı hırsız..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!