0553 313 94 23

PETLAS, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması olarak gösterilen Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini tanıttı

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
PETLAS, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması Automechanika Dubai Fuarı'nda bu yıl 7'nci kez yer aldı ve ürünlerini sergiledi.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, ihracat alanında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da güçlü bir konumda bulunan şirket, bu konumu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması olarak gösterilen, 63 ülkeden bin 880 katılımcıyı bir araya getiren ve 32 binin üzerinde ziyaretçi çeken Automechanika Dubai 2019'da ürünlerini sergiledi.

10-12 Haziran'da düzenlenen Automechanika Dubai 2019 bünyesindeki 84 metrekarelik PETLAS standında, binek, 4x4-SUV, hafif ticari, ağır vasıta, zirai ve askeri lastikler görücüye çıktı.

Run Flat (patlasa da giden lastik) teknolojisini sunan PT741 ve yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, PETLAS standında yoğun ilgi çeken yenilikçi ürünler oldu.


- "Oldukça başarılı geçen bir fuar oldu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, Automechanika Dubai’nin, Orta Doğu ve Afrika pazarları üzerinde önemli etkisi bulunan bir fuar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu pazarlarda çok güçlü bir konumumuz ve çok yüksek hedeflerimiz var. Fuara katılımımız ile pazardaki konumumuzu ve bilinirliğimizi korumayı ve artırmayı, en son ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtmayı, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirip yeni satış kanalları oluşturarak satış miktarımızı artırmayı, pazardaki müşteri tercihleri ve trendler ile en son teknolojik gelişmeleri yakından gözlemlemeyi amaçladık. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarılı geçen bir fuar oldu."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
  1. Automechanika Dubai Fuarı
  2. Petlas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cizre’de Kızılay gönüllüsü öğrencilerden örnek davranış
    1. Cizre’de Kızılay gönüllüsü..
    2. İsrail Gazze'de sivil alanları kasten..
    3. Beşiktaş'taki terör saldırısını..
    4. İnegöl’de aniden bastıran yağmur..
    5. Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası
    6. İran Dışişleri Bakanı Zarif Japon..
    7. Harmancık Belediyesi miniklere..
    8. Pendik Yeni Mahalle’de bir anaokulunun..
    9. "Merkez Bankası faizi indirim sinyali..
    10. Selçuk’ta Gezici Sergi etkinliği
    11. Gemlik Gübre Fabrikası’ndan patlama..
    12. Emniyette koordinasyon toplantısı
    13. Kastamonu’da Robotik Kodlama..
    14. Polisten okul çevresinde güvenlik..
    15. Parkta otururken Ebabil kuşu buldu
    16. Aracında bıraktığı 60 bin lirayı..
    17. Hasan Polatkan Ortaokulu’na kalite..
    18. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    19. Vatandaşa hakaret eden pazarcı..
    20. Barajlar dolu, su problemi yaşanmayacak
    21. Rusya'da muhalif gazeteciye destek..
    22. Cenaze namazını müftü babası..
    23. Denizde can pazarı
    24. Efeler’de en çok atıl pil ve yağ..
    25. Bingöl'de yola tuzaklanan 50 kiloluk..
    26. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi:..
    27. Hamas'tan Arap ülkelerinin..
    28. Engin Özkoç, tren kazasında hayatını..
    29. Canan Karatay'dan çok kritik uyarı:..
    30. "İntihar eden Gülen"in olduğu iddia..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu