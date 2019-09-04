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Petlas ABD maçını Reynmen ve takipçileriyle izledi

PETLAS'ın Basketbol Milli Takım Resmi Sponsorluğu kapsamında hazırladığı "Türkiye El Ele" kampanyası, milli coşkuya eşlik ediyor- Reynmen’in kampanya kapsamında Milli Takım için yaptığı "El Ele" isimli yeni marş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bugüne dek yaklaşık 6,5 milyon kez izlendi- Seçilen 25 takipçi, PETLAS ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte, Türkiye – ABD maçını Reynmen ile birlikte izledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:52
Petlas ABD maçını Reynmen ve takipçileriyle izledi

İSTANBUL (AA) - Basketbol Milli Takım Resmi Sponsoru Petlas'ın, 2019 FIBA Dünya Kupası boyunca devam edecek "Türkiye El Ele" kampanyası, reklam filminin yanı sıra, Reynmen’in yaptığı Milli Takım marşı ve farklı etkinliklerle milli coşkuya eşlik ediyor.

Petlas açıklamasına göre, küresel rekabetteki iddiasını, "Bu Dünya bizim memleket" söylemiyle özetleyen Petlas, Basketbol Milli Takımı'na, Resmi Sponsor olarak destek vermeye devam ediyor.

FIBA Dünya Kupası’nın başlamasıyla yayına giren ve basketbol dünyasının yakından bildiği kutlama ve birlik olmayı çağrıştıran el hareketleriyle "Türkiye El Ele" mesajı veren, Havas İstanbul imzalı yeni reklam filminin yanı sıra, sevilen YouTuber Reynmen iş birliğinde bir de marş ve klip hazırlandı. Bu marş ve klip, maçlarda heyecanla söylenecek, dijital mecralarda yayında olacak.

Petlas’ın "El ele" temalı kampanyası, Milli Takım’ın 2019 FIBA Dünya Kupası macerası sürdükçe devam edecek.

- 25 takipçi, Türkiye – ABD maçını Reynmen ile birlikte izledi


Reklam filminden Reynmen’in hazırladığı marşa geçiş, filmde rol alan, Milli Takım tarihinde özel bir yeri bulunan Sinan Güler’in sürpriz pasıyla başlıyor. Reynmen, bir müzik videosu ve şarkı ile Türkiye El Ele hareketini devam ettiriyor.

Reynmen’in kampanya kapsamında Milli Takım için yaptığı "El Ele" isimli yeni marş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bugüne dek yaklaşık 6,5 milyon kez izlendi.

Reynmen ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ayrıca, Sosyal Medya fenomenleri, reklam filminde de konu edilen, kutlama ve birlik olmayı çağrıştıran el hareketleriyle paylaşımlar gerçekleştirdiler ve takipçilerini etkileşime davet ettiler.

Sosyal medya ve dijital mecraların yanı sıra, radyo programlarını da kapsayan kampanya kapsamında seçilen 25 takipçi, Petlas ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte, Türkiye – ABD maçını Reynmen ile birlikte izledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:52
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