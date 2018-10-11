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Petkim'de korkunç kaza! 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

İzmir Aliağa'da bulunan Petkim'de işçilerin üzerlerine elektrik panosu düştü. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:58
Petkim'de korkunç kaza! 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu düşen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Ekim ayı başından bu yana bakımda olan Petkim'de, bugün öğle saatlerinde iş kazası yaşandı. Vinç kamyon ile taşınmak istenen elektrik panosu üzerlerine düşen işçilerden Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden başına aldığı darbe nedeniyle durumu ağır olan Abaylı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abaylı'nın ölüm habarini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tedavileri süren diğer  2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:58
  1. İzmir
  2. Petkim
  3. iş kazası
  4. ölü ve yaralılar var

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