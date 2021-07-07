Hollanda’nın tanınmış yargı ve güvenlik muhabirlerinden olan Peter R de Vries, Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı. Peter R de Vries'in sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi. Hollandalı gazetecisinin, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde olduğu daha önce açıklanmıştı.

Peter R. de Vries kimdir?

Peter R. de Vries 14 Kasım 1956'da dünyaya geldi. Hollandalı suç muhabiri Peter R. de Vries'un televizyon programları geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyor. Peter R. de Vries 2005 senesinde bir siyasi parti kurmuş ancak bu oluşum kısa sürede dağılmıştı.