0553 313 94 23

Pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördüler

Van'da bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında topladıkları pet şişelere kum doldurup harçla okulun bahçe duvarını ördü, arta kalan şişeleri geri dönüşüme gönderdi- Derekent Köyü İlkokulu Müdür Vekili Yusuf Aktaş:- "Topladığımız pet şişelerin doğaya zarar vermesini engelledik. Burada esas hedefimiz, çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre konusunda farkındalık yaratmaktı"

20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
Pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördüler

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördü.

İlçe merkezine 42 kilometre mesafedeki Derekent Köyü İlkokulunda görevli beş öğretmen, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencileriyle ilçe genelinde başlattığı çalışmada 100 bin pet şişe topladı.

Öğretmen ve öğrenciler 10 bin şişeye kum doldurup harçla okulun bahçe duvarlarını ördü, 90 bin şişeyi geri dönüşüme gönderdi. Öğretmen ve öğrenciler okulların kapanmasının ardından yaz tatiline çıkmayıp duvar örme işlemine devam etti.

Okul müdür vekili Yusuf Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin topladığı pet şişelerle okulun çevre duvarını ördüklerini söyledi.

İnşaat çalışmasının biraz yavaş ilerlemesinden dolayı dokuz günlük bayram tatilinde de çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Topladığımız pet şişelerin doğaya zarar vermesini engelledik. Burada esas hedefimiz, çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre konusunda farkındalık yaratmaktı." dedi.

Öğretmen Ramazan Çakır da proje çalışmasına birçok öğrencinin aktif katıldığını ve çevre konusunda bilinçlendiğini ifade etti.

Öğrencilerin özellikle pet şişelerin toplanması ve kumla doldurulması işinde görev aldığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Çocuklar plastik şişelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, doğaya çok zarar verdiğini deneyimlediler. Duvar örme aşamasında atıklarla yıkmaktan çok, yapmayı öğrendiler. Bu plastikleri çöpe atmamayı, bunları farklı şekillerde değerlendirebileceklerini öğrendiler. Bu çalışmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projeye destek olduğumuzu düşünüyorum."

Öğrencilerden Mehmet Doğan Aydın ise "Önce kumları pet şişelere doldurduk, sonra duvarları ördük. Artık okulumuzun bahçesinde oynarken toplarımız dışarıya kaçmayacak." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
  1. Erciş
  2. geridönüşüm
  3. Projesi
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü
    1. Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü
    2. Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke..
    3. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
    4. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
    5. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
    6. Uzungöl değil çamurgöl
    7. Manisa’da başarılı öğrencilere..
    8. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
    9. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
    10. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
    11. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
    12. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
    13. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
    14. Şırnak'taki komando taburlarına..
    15. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
    16. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
    17. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
    18. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
    19. Genelkurmay çatı davasında karar..
    20. Altındağ’da topyekün denetim
    21. Metruk binada yakalanan şahısların..
    22. Kula’da motosiklet denetimleri..
    23. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
    24. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
    25. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    26. Potada şampiyon belli oluyor
    27. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
    28. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
    29. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
    30. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır