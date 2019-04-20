Pet şişe içerisinde uyuşturucu yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalarda pet şişe içerisine saklanmış 243 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalarda pet şişe içerisine saklanmış 243 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kente doğu illerinden uyuşturucu madde sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H.K. (25), M.T. (42) ve İ.T. (34) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 243,84 gram metamfetamin, 1,22 gram kokain, 3 adet Methadon ve 1 adet Suboxene reçeteye tabi hap, 1 adet 7x65 tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek

ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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