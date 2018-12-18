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Hollanda açıkladı! Peşmergeyi eğitmeye devam edecekler

Geldiği Erbil kentideIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ülkesinin Peşmerge güçlerini eğitmeye devam edeceğini söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 15:15
Hollanda açıkladı! Peşmergeyi eğitmeye devam edecekler

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ülkesinin Peşmerge güçlerini eğitmeye devam edeceğini söyledi.

"Güçlü Irak çerçevesinde güçlü bir IKBY"

Blok, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin IKBY'deki Peşmergelerin askeri desteğine değinen Blok, "Askeri danışmalarımız Peşmerge güçlerini eğitmeye devam edecek" dedi.

Blok, Irak ve IKBY ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak, Hollanda'nın "Güçlü Irak çerçevesinde güçlü bir IKBY"yi desteklediğini dile getirdi.

Barzani: Müteşekkiriz

Barzani de Hollanda ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Hollanda'nın DAEŞ ile girilen çatışmalar dönemindeki yardımları ve Hollandalı askerlerin IKBY'de Peşmerge güçlerinin eğitimine verdiği destekten dolayı müteşekkiriz" diye konuştu.

Görüşmede Bağdat-Erbil ilişkilerinin de ele alındığını söyleyen Barzani, Irak'taki yeni hükümet kabinesi ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:15
  1. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
  2. Peşmerge
  3. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani
  4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  5. Bağdat-Erbil ilişkileri

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  • uyan tcuyan tc31 dk önce
    bu piçlerin bu hazırlıkları top yekün her taraftan yahudi piçi abd ile beraber tc ye saldırmak içindir. sana ne hollanda peşmergeyi binlerce km den gelip eğitmek. yahudi piçi abd nin emrinimi uyguluyorsun. birde peşmergenin düşmanı varmı o coğrafyada. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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