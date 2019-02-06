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"Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi yönünde anlaşma yok"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi:"Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor"

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
"Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi yönünde anlaşma yok"

BAĞDAT (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi için Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor." dedi.

Türkmen ve Arapların Peşmerge'nin bu bölgelere dönmesine karşı çıktığını hatırlatan Salihi, Bağdat yönetiminin bu tutumu dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Türkmen lider Salihi ayrıca Kerkük'teki yerel polis teşkilatının siyasi parti yanlısı kişilerden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Irak'ta son dönemde Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddia ediliyordu.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
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