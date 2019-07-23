0553 313 94 23

Peşmerge'nin IKBY dışında oy kullanmasına ret

- Irak Meclis Hukuk Komisyonu Üyesi Hasan el-Akabi: "Peşmerge'nin, Kerkük'te ya da Irak'ın diğer bölgelerinde varlığı söz konusu değil. Seçim yasasında bu güçlerin il seçimlerinde IKBY dışında oy kullanma hakkı yok ve Anayasa'da böyle bir madde de yer almıyor"

23 Temmuz 2019 Salı 16:51
Peşmerge'nin IKBY dışında oy kullanmasına ret

BAĞDAT (AA) - Peşmerge güçlerinin, yerel seçimlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışındaki bölgelerde oy kullanmasını öngören maddenin oylamaya sunulması reddedildi.

Irak Meclis Hukuk Komisyonu Üyesi Hasan el-Akabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parlamentonun dünkü oturumunda başta Musul, Kerkük ve Salahaddin milletvekilleri olmak üzere vekillerin çoğunun, "Peşmerge'nin Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki yerel seçimlerde oy kullanmasını içeren maddenin oylamaya sunulmasına itiraz ettiğini" belirtti.

Akabi, "Peşmerge'nin, Kerkük'te ya da Irak'ın diğer bölgelerinde varlığı söz konusu değil. Seçim yasasında bu güçlerin il seçimlerinde IKBY dışında oy kullanma hakkı yok ve Anayasa'da böyle bir madde de yer almıyor." dedi.

Irak Meclisinde, 22 maddeden oluşan yerel seçim yasasının 20 maddesi dün oylandı.

Ülkede yerel seçimlerin Nisan 2020'de yapılması planlanıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 2014 yılında Irak'ın üçte birini ele geçirmesiyle ordu güçleri, Kerkük'teki üslerini terk etmiş, bunların yerini IKBY'den gelen Peşmergeler almıştı.

Irak merkezi yönetimi, Ekim 2017'de IKBY'deki gayrimeşru referandumun ardından güvenlik güçlerini Kerkük'e gönderek, oradaki kontrolü Peşmerge'nin elinden almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:51
  1. Bağdat
  2. deaş
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    2. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    3. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    4. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    5. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    6. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    7. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    8. Emekli maaşları farkı ne zaman yapacak?
    9. Denizde rahatsızlanan kadını..
    10. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    11. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    12. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    13. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    14. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    15. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    16. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    17. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    18. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    19. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    20. Muğla jandarmasından sahte içki ve..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi