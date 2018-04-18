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Peşmerge Kerkük'e dönecek mi? Barzani açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük'ün yanı sıra diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine yönelik herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
Peşmerge Kerkük'e dönecek mi? Barzani açıkladı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçivrvan Barzani, "Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere yeniden gönderilmesi için görüşmelerin yapıldığı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Barzani, bu konuya ilişkin şu ana kadar Erbil, Bağdat ve ABD yönetimleri arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını ifade etti.

Tartışmalı bölgelerdeki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden haberdar olduklarını kaydeden Barzani, söz konusu bölgelerin güvenliğine destek verdiklerini ve bu meselenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.   

Barzani gazetecilerin "Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na uçuşları yeniden başlatması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına" ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Erbil ile Ankara arasında, Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım görüşmelerimiz iyi bir sonuca varacaktır."  

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
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