Peskov’dan Trump’a cevap : “Rusya Venezuela’nın iç işlerine karışmıyor" Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar hakkında, “Rusya Venezuela’nın iç işlerine karışmıyor.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar hakkında, “Rusya Venezuela’nın iç işlerine karışmıyor." dedi.



Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela krizi üzerinden Rusya’yı hedef alan sözlerine cevap verdi. Trump’ın, “Rusya’nın Venezuela’dan çekilmesi gerekiyor” ifadelerini değerlendiren Peskov, "Rusya’nın diğer ülkelerde ikili ilişkileri, üçüncü ülkeleri rahatsız etmemelidir." dedi.



ABD Başkanı’nıeleştiren Peskov "Biz Venezuela’nın iç işlerine hiçbir şekilde karışmıyoruz ve müdahale etmiyoruz. Umut ediyoruz ki, başka ülkeler de bizim örneklerimizi takip edip Venezuelalıların kaderlerini belirlemelerine izin verecektir." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.