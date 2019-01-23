Peskov: Erdoğan görüşmesi uzun sürebilir, Putin işten geç çıkacak

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerinin beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

"Putin bugün işten geç çıkacak"

Peskov, Devlet Başkanı’nın gününü Rus-Türk ilişkilerine ayıracağını, Erdoğan ile Suriye’deki durumu görüşeceklerini ifade etti.

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın öncelikle bir araya geleceklerini ve baş başa görüşeceklerini; ardından iş yemeği formatında görüşmelerin Rus ve Türk heyetleri ile devam edeceğini belirterek, “En son, açıklama yapacakları ve gazetecilerin konuşmalarını yanıtlayacakları basın toplantısı düzenlenecek. Bu planların çok geç bitebileceğini öngörebiliriz. Putin bugün işten geç çıkacak” dedi.